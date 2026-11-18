भारत की युवा आबादी को नशे की लत से बचाने और देश को नशा मुक्त बनाने के लिए ज़ी मीडिया ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है.

भारत की कुल आबादी में करीब 65 फीसदी लोग 35 साल से कम उम्र के हैं. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो, जिसके पास इतनी बड़ी युवा आबादी हो. यही युवा देश की आने वाली तस्वीर तय करने की ताकत रखते हैं, लेकिन आज इसी युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा गलत रास्ते पर जा रहा है.

देश में नशे का इस्तेमाल तेजी से चिंता का विषय बनता जा रहा है और इसकी चपेट में बड़ी संख्या में युवा भी आ रहे हैं. कई बार दोस्ती या शौक के चलते शुरू हुआ नशा धीरे-धीरे आदत और फिर गंभीर लत बन जाता है. नशे के आदी होने वाले युवा अपनी जिंदगी तो खराब करते ही हैं, साथ ही उनके परिवार, समाज और देश को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है.

जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आया ज़ी मीडिया

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ज़ी मीडिया इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आया है. इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जन-जन के साथ की भी जरूरत है. एक स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के मकसद से ज़ी मीडिया ने नशे के खिलाफ देशभर में एक बड़ी मुहिम छेड़ी है.

नशे के खिलाफ Z Media की देशव्यापी मुहिम

'नशा मुक्त भारत' अभियान शुरू करने के पीछे मकसद लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बताना और उन्हें इस बुराई के खिलाफ एकजुट करना है. इस पहल की शुरुआत 16 नवंबर को ज़ी न्यूज के चर्चित शो 'DNA' से हुई, जिसे मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा होस्ट करते हैं. आने वाले हफ्तों में इस अभियान के तहत कई खास कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे.

हमारे संवाददाता देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी खबरें और कहानियां सामने लाएंगे, जो लोगों को नशे से दूर रहने और इससे बाहर निकलने की हिम्मत देंगी. साथ ही, नशे का कारोबार करने वालों के चेहरे भी बेनकाब किए जाएंगे. ज़ी मीडिया अपने तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए इन खबरों और कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे इस मुहिम का असर देशभर में दिखाई दे.

ज़ी मीडिया बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध- CEO

अभियान को लेकर ज़ी मीडिया के CEO रक्तिम दास ने कहा कि नशे की आदत किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है. इसका असर सिर्फ नशा करने वाले व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है. नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर को कई तरह के नुकसान होते हैं और गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.

उन्होंने बताया कि तंबाकू और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों का इस्तेमाल करने से कैंसर होने का जोखिम काफी बढ़ जाता है. वहीं, शराब का लगातार सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. जब कोई व्यक्ति इस तरह की गंभीर बीमारी की चपेट में आता है, तो उसका परिवार भी मुश्किलों में घिर जाता है. इसका नुकसान देश को भी होता है, क्योंकि अगर वह व्यक्ति स्वस्थ रहता तो देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभा सकता था. ज़ी मीडिया अपने प्लेटफॉर्म्स की उस बड़ी ताकत को समझता है, जो सार्थक बदलाव लाने में सक्षम है.

देश के लिए क्यों जरूरी है 'नशा मुक्त' समाज?

ज़ी मीडिया के CEO रक्तिम दास ने कहा कि 'नशा मुक्त भारत' अभियान के जरिए टेलीविजन, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत को एक साथ लाया जा रहा है. इसका मकसद नशे के खिलाफ संदेश को देश के हर हिस्से तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि नशे जैसी गंभीर समस्या को खत्म करने के लिए सिर्फ एक बार जागरूकता फैलाना काफी नहीं है. इसके लिए लगातार प्रयास करने होंगे, समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और लोगों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है.

उन्होंने कहा कि नशे से दूर समाज का निर्माण करना केवल सामाजिक जरूरत नहीं है, बल्कि देश के बेहतर स्वास्थ्य, लोगों के सपनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिहाज से भी बेहद अहम है.

नशा पूरे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती

इस अभियान पर ज़ी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने कहा कि नशीले पदार्थों का इस्तेमाल केवल किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार तक सीमित समस्या नहीं है. ये पूरे समाज के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती है. नशे की लत हमारे युवाओं की प्रतिभा और उनकी संभावनाओं को खत्म करने के साथ-साथ देश के भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है.

उन्होंने कहा कि 'नशा मुक्त भारत' अभियान के माध्यम से खोजी पत्रकारिता को उन असली कहानियों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिनमें संघर्ष, हौसले और बदलाव की मिसाल देखने को मिलती है. इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है.

जन-जन के साथ की भी जरूरत

राहुल सिन्हा ने आगे कहा कि इस अभियान के जरिए नशे के कारोबार और इसके इस्तेमाल से जुड़ी हकीकत लोगों के सामने रखी जाएगी. साथ ही, इस बुरी आदत से लड़ रहे लोगों की बात को भी मजबूती से उठाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि 'नशा मुक्त भारत' सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी कदम है. इस मुहिम के जरिए समाज में इस मुद्दे पर सही और सार्थक चर्चा शुरू करने के साथ नागरिकों को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे इस लड़ाई का हिस्सा बनें और नशा मुक्त देश बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें.

आप भी इस मुहिम से जुड़ें और 'नशा मुक्त भारत' बनाने की कोशिश में अपना योगदान दें. आप व्हाट्सएप नंबर 9310497453 पर नशा पीड़ित, नशा बेचने वालों के वीडियो भेज सकते हैं.

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