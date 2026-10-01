Z एंटरटेनमेंट के 34 साल पूरे, दुनिया के 190 से अधिक देशों में 1.4 अरब लोगों तक बनाई पहुंच

कंपनी ने सात अलग-अलग भाषाओं और बदले हुए यूजर इंटरफेस के साथ अपने 34 साल पूरे कर लिए हैं.

Z एंटरटेनमेंट के 34 साल पूरे होने पर CEO पुनीत गोयनका ने बताया ग्रोथ विजन.

हर महीने 80 करोड़ भारतीय दर्शकों तक पहुंच.

34 साल पूरे होने पर जी का कंटेंट और नई तकनीकों में बड़े निवेश का ऐलान.



जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (Z) ने भारतीय मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में अपने शानदार 34 साल पूरे कर लिए हैं. तीन दशकों से भी ज्यादा के इस सफर में कंपनी ने दर्शकों के मनोरंजन के तौर-तरीकों, कंटेंट बनाने की कला और टीवी देखने के पूरे पैटर्न को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. एक भारतीय कंपनी के रूप में Zee ने हमेशा बदलती तकनीक और दर्शकों की पसंद को समय से पहले समझा है, जिससे वह आज मनोरंजन का एक बड़ा पावरहाउस बन चुकी है. यही 34 सालों की मजबूत नींव अब कंपनी को भविष्य में और तेजी से आगे बढ़ाने का सबसे मुख्य आधार है.

34वीं सालगिरह पर क्या बोले CEO पुनीत गोयनका?

जी का मुख्य सपना मनोरंजन के जरिए लोगों की जिंदगी में एक अच्छी और सकारात्मक बदवाव लाना है. आज के बदलते दौर में कंपनी की पूरी रणनीति दर्शकों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचने की है. कंपनी के 34 साल पूरे होने के मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पुनीत गोयनका ने कहा कि जी का सफर हमेशा नए आइडियाज और सबसे आगे रहने की सोच का रहा है. उन्होंने साफ किया कि कंपनी बहुत सोच-समझकर अपने काम को आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए कंटेंट, नई टेक्नोलॉजी और बेहतरीन टैलेंट पर जमकर निवेश किया गया है. कंपनी का मकसद सिर्फ आज को संभालना नहीं, बल्कि मनोरंजन की दुनिया के अगले 30 सालों और उसके आगे के भविष्य को एक नया रूप देना है.

दर्शकों तक पहुंचने के लिए क्या कर रही कंपनी?

जी का पूरा बिजनेस मॉडल कुछ बेहद मजबूत स्तंभों पर टिका है, जो इसे मनोरंजन की दुनिया में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. इसका पहला सबसे बड़ा आधार अलग-अलग भाषाओं में बेहतरीन और हर तरह का कंटेंट देना है, जिससे इसके दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं दूसरा मजबूत स्तंभ इसका डिजिटल बिजनेस है, जहां कंपनी 7 अलग-अलग भाषाओं की रणनीति, शानदार कहानियों और बदले हुए यूजर इंटरफ़ेस की मदद से लगातार मुनाफा कमा रही है. इसके अलावा फिल्मों और म्यूज़िक में जी की पहले से ही मजबूत पकड़ है, जिसे अब बच्चों के कार्टून, माइक्रो ड्रामा और स्पोर्ट्स व लाइव मनोरंजन के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर और भी ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है. सात अलग-अलग भाषाओं और बदले हुए यूजर इंटफेस की मदद से कंपनी ने 34 साल पूरे कर लिए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनी 190 से अधिक देशों में मौजूद है और 1.4 अरब से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच रखती है

भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में पहुंच

जी एंटरटेनमेंट ने भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में अपनी एक बहुत बड़ी और मजबूत पहचान बनाई है. अपने हर माध्यम को आपस में जोड़ने के बेहतरीन तरीके की वजह से यह अकेले भारत में ही हर महीने 80 करोड़ से भी ज्यादा दर्शकों तक पहुंच बनाती है. अगर दुनिया भर की बात करें, तो जी आज 190 से ज्यादा देशों में मौजूद है, जहां यह टीवी चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फिल्मों, गानों और लाइव शोज के ज़रिए 1.4 अरब से भी अधिक लोगों का मनोरंजन कर रहा है. कंपनी अपने 'योर्स ट्रूली' के वादे के साथ हमेशा अपने दर्शकों की पसंद और भरोसे को सबसे आगे रखती है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए उठाए कदम

कंपनी ने अपने पैसों के मैनेजमेंट में बहुत सोच-समझकर और कड़ाई से कदम उठाए हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है. एक बेहद अनुभवी बोर्ड की देखरेख में कंपनी ने अपने कामकाज के तौर-तरीकों और अंदरूनी नियमों को लगातार बेहतर बनाया है, जिससे यह पूरी संस्था पहले के मुकाबले किसी भी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए और भी ज्यादा लचीली और फुर्तीली हो गई है. इसके अलावा, रोज़मर्रा के खर्चों को कम करने, काम की रफ्तार बढ़ाने और कर्मचारियों की ताकत को सही दिशा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. टीम में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करके भविष्य के लीडर्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आज के तगड़े कॉम्पिटिशन के दौर में भी कंपनी मनोरंजन की दुनिया में नंबर-वन बनी रहे.