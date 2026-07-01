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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ज़ी ने सुदीप नागपुरकर को नियुक्त किया चीफ सेल्स ऑफिसर, सोशल प्लेटफॉर्म, क्रिएटर इकोनॉमी की संभालेंगे कमान

गूगल इंडिया के पूर्व अधिकारी रह चुके सुदीप अब ज़ी के एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू को बढ़ाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ग्रोथ के नए मौके तलाशने में अहम भूमिका निभाएंगे.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 01, 2026, 04:23 PM IST

ज़ी ने सुदीप नागपुरकर को नियुक्त किया चीफ सेल्स ऑफिसर, सोशल प्लेटफॉर्म, क्रिएटर इकोनॉमी की संभालेंगे कमान

सुदीप नागपुरकर (फाइल फोटो)

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ज़ी एंटरटेनमेंट (ZEEL) ने अपने डिजिटल बिजनेस को और मजबूत करने के लिए सुदीप नागपुरकर को चीफ सेल्स ऑफिसर- सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर इकोनॉमी एंड पार्टनरशिप्स बनाया है. सुदीप नागपुरकर ज़ी के एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संदीप मेहरोत्रा को रिपोर्ट करेंगे.

कंपनी का कहना है कि आज के दौर में लोग कंटेंट, क्रिएटर्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. इसी बदलाव को देखते हुए ज़ी एक ऐसा डिजिटल सिस्टम तैयार कर रहा है, जहां सोशल प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटर्स के जरिए कमाई के नए रास्ते खोले जा सकें. 

कौन हैं सुदीप नागपुरकर?

सुदीप को कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, रिटेल और FMCG जैसे सेक्टर्स में 16 साल से ज्यादा का अनुभव है. इससे पहले वह गूगल इंडिया में FMCG के हेड थे. उन्होंने नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स (एमरसन) में भी काम किया है. ज़ी में उनकी मुख्य जिम्मेदारी डिजिटल एसेट्स से ग्रोथ बढ़ाना और क्रिएटर्स, ब्रांड्स व प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर नए बिजनेस मॉडल तैयार करना होगी. 

COO संदीप मेहरोत्रा ने किया स्वागत

ज़ी के एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू COO संदीप मेहरोत्रा ने सुदीप का स्वागत करते हुए कहा कि आज कंटेंट और टेक्नोलॉजी के मिलने से कमाई के नए मौके बन रहे हैं. क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ता हुआ सेक्टर है और सुदीप का अनुभव इस डिजिटल सफर को और तेज करेगा. 

सुदीप ने नई भूमिका पर क्या कहा?

अपनी नई भूमिका पर सुदीप नागपुरकर ने कहा, "क्रिएटर इकोनॉमी और सोशल मीडिया ने कंटेंट देखने का तरीका बदल दिया है. ब्रांड्स के लिए अब सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ने का यह बेहतरीन मौका है. मैं ज़ी के साथ इस डिजिटल ग्रोथ का हिस्सा बनने और सभी पार्टनर्स के लिए नए रेवेन्यू मॉडल बनाने को लेकर काफी उत्साहित हूं." ज़ी के मुताबिक, सुदीप की यह नियुक्ति कंपनी को भविष्य के हिसाब से तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है.

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