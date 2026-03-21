Zee Bharat Youth Fest 2026: अहमदाबाद में यूथ पावर फेस्ट, एंटरटेनमेंट और गाइडेंस का अनोखा संगम

गुजरात के MLA अमित ठाकरे ने इस पहल की तारीफ़ की और कहा, "आज का युवा सिर्फ़ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है. AI के ज़माने में युवाओं के लिए लगातार अपडेटेड रहना ज़रूरी है."

Zee Bharat Youth Fest 2026: ज़ी मीडिया ने आज, 21 मार्च, 2026 को गुजरात यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में एक शानदार 'Zee Bharat Youth Fest' ऑर्गनाइज़ किया. यह फेस्ट अहमदाबाद की 'जेनरेशन Z' (Gen-Z) के लिए म्यूज़िक, इंस्पिरेशन और टैलेंट का एक अनोखा प्लेटफॉर्म है. इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एंट्री पूरी तरह से फ्री रखी गई है.

सुबह 11:00 बजे शुरू हुए ज़ी भारत यूथ फेस्ट का उद्घाटन गुजरात सरकार के मिनिस्टर कौशिक वेंकरिया और प्रवीण माली, MLA अमित ठाकर, ज़ी मीडिया के CEO रक्तिम दास और Z 24 kalak के एडिटर दीक्षित सोनी की मौजूदगी में दीप जलाकर किया गया. MLA अमित ठाकरे ने इस पहल की तारीफ़ की और कहा, "आज का युवा सिर्फ़ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है. AI के ज़माने में युवाओं के लिए लगातार अपडेटेड रहना ज़रूरी है."

ज़ी न्यूज़ की Gen-Z से जुड़ने की अनोखी पहल: MLA अमित ठाकरे

MLA अमित ठाकरे ने ज़ी न्यूज़ की Gen-Z से जुड़ने की पहल को अनोखा बताया. उन्होंने आगे कहा कि आज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है. आज AI की बात हो रही है, जो 3 साल पहले नहीं थी. यूथ फेस्ट में बोलते हुए वन, पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि आज का युवा जानता है कि उसे कैसा भारत या राज्य चाहिए और सरकार उसके सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी.

गुजरात में भ्रष्टाचार रोकने के लिए फेसलेस RTO बनाया जाएगा: मंत्री प्रवीण माली

मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि गुजरात में RTO में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी. इसके लिए फेसलेस RTO सुविधा बनाई जाएगी, यानी पूरी तरह से डिजिटल सर्विस जिसमें लोग एक-दूसरे से मिलेंगे नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होगा. राज्य मंत्री प्रवीण माली ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया और कहा, "गुजरात में अब फेसलेस RTO सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे डिजिटल सर्विस का दायरा बढ़ेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी."

खजूरभाई के साथ युवा संवाद; कुछ लोगों का काम तोड़फोड़ करना है...

पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नितिन जानी (खजूरभाई) ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, "युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ कोई छोटा-मोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहिए. समय बर्बाद न करें." आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया कि वे उन लोगों को जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते जिनका काम सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है.

जब नितिन जानी से पूछा गया कि आप गरीबों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग आपका विरोध करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को जवाब देने से क्यों बचते हैं. इस सवाल के जवाब में नितिन जानी ने कहा कि मैं उन लोगों को जवाब देने में समय बर्बाद नहीं करता जिनका काम सुबह उठकर आलोचना करना है.

GEN-Z को पढ़ाई के साथ-साथ छोटा-मोटा बिज़नेस भी करना चाहिए: नितिन जानी

यूथ फेस्ट में नितिन जानी ने युवाओं से अपील की कि आज के युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ छोटा-मोटा बिज़नेस भी करना चाहिए. अपना टाइम बर्बाद मत करो. मुझसे भी गलती हुई है और मैं 7 साल बाद बिज़नेस में आया, नहीं तो आज मैं कहाँ होता.

AI डेटा की जगह ले सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस की नहीं: राम मोरी

क्या AI भविष्य में राइटर्स की जगह ले लेगा? इस सवाल के जवाब में राम मोरी ने कहा कि AI चिंता की बात है, लेकिन यह पूरी तरह से इंसान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि कमांड इंसान को ही देनी होती है. इसलिए जब तक हमारे पास नॉलेज है, जब तक हम इससे लड़ते हैं, तब तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इस बारे में राइटर राम मोरी ने कहा कि AI डेटा की जगह ले सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस की नहीं.

'लवारी' फेम मनन-चिरायु ने बताए सफलता के राज: युवाओं के लिए यादगार डायलॉग

ZEE भारत यूथ फेस्ट में देश के टॉप क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने युवाओं से सीधा डायलॉग किया. गुजराती युवाओं के पसंदीदा और 'लवारी' पॉडकास्ट फेम मनन देसाई और चिरायु मिस्त्री ने अपने खास अंदाज में युवाओं से बातचीत की. हल्के-फुल्के पलों के साथ-साथ उन्होंने करियर और क्रिएटिविटी के बारे में अपने अनुभव शेयर किए, जो युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हुए.

नई सरकारी घोषणाएं और रोड सेफ्टी ड्राइव

गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी इस इवेंट में खास तौर पर मौजूद थे. उन्होंने 100 मीटर की रोड सेफ्टी ड्राइव लॉन्च की और 'जेनरेशन Z इंडिया' पोस्टर का अनावरण किया. इस मौके पर गुजरात के यूथ आइकॉन को भी सम्मानित किया गया.

दिन के मुख्य आकर्षण

इस यूथ फेस्ट में एंटरटेनमेंट और नॉलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला. दोपहर 1:00 बजे, अखंडस्वामी ने युवाओं को जीवन के मूल्यों के बारे में गाइड किया. दोपहर 3:00 बजे, नए ज़माने के एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कीं. शाम 5:00 बजे, 'लवारी' ग्रुप के मनन देसाई और उनकी टीम ने युवाओं को खूब हंसाया. शाम को, राज्य के डिप्टी CM हर्ष संघवी मौजूद रहे और उन्होंने ट्रैफिक नियमों और सेफ्टी पर एक खास अवेयरनेस सेशन में हिस्सा लिया. हर्ष संघवी ने इस मेगा इवेंट में देश के युवाओं के लिए GEN-Z चैनल भी लॉन्च किया.

ज़ी मीडिया की यह पहल देश के युवाओं के लिए एक नई दिशा साबित हो रही है. 'ज़ी भारत यूथ फेस्ट' सिर्फ़ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि करियर, टेक्नोलॉजी और सामाजिक ज़िम्मेदारी जैसे विषयों पर खुली चर्चा के लिए एक आदर्श मंच दे रहा है.

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