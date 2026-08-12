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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

युवाओं की आवाज बनेगा Zee Bharat, नए अवतार में दिखेगा Young India Vibe

Zee Bharat Relaunch: इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर Zee Bharat ने युवाओं के लिए चैनल ने नए अंदाज में लॉन्च किया है. चैनल ने The Vibe of Young India को अपनी अलग पहचान बनाई है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 12, 2026, 06:41 PM IST

युवाओं की आवाज बनेगा Zee Bharat, नए अवतार में दिखेगा Young India Vibe

Zee Bharat Relaunch

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इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर Zee Bharat ने युवाओं के लिए चैनल ने नए अंदाज में लॉन्च किया है. चैनल ने The Vibe of Young India को अपनी अलग पहचान बनाई है. अब जी भारत युवाओं की आवाज बनेगा और उनकी बात दुनिया तक पहुंचाएगा. हालांकि, चैनल का लक्ष्य सिर्फ खबरें दिखाना नहीं होगा, बल्कि न्यूज, कल्चर, इंटरनेट कल्चर, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल और रियल कन्वर्सेशन सभी को एक साथ लाने की कोशिश होगी. 

युवाओं को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म

जी भारत का नया अंदाज तीन बातों होगा, जो Real, Relevant और Relatable. चैनल लोगों तक ऐसा कंटेंट देना चाहता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी और सोच से जुड़ा हो. हालांकि, चैनल का पूरा फोकस युवा और महत्वाकांक्षी पर है. चैनल Viksit Bharat की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चैनल ने अपने अंदर बदलाव किए हैं और युवाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है. हालांकि, चैनल अब खबरों को युवा भारत के नजरिए से पेश करने की कोशिश कर रहा है. 

सिर्फ टीवी चैनल पर नहीं होगा आधारित

जी भारत ने युवा भारत के लिए अपने आप को तैयार किया है. अब चैनल सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहेगा. बल्कि, चैनल ने social-first, digital-native और omnichannel अप्रोच की ओर कदम आगे किया है. दर्शक अब इसे टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, short-form video, Connected TV और digital platforms पर भी कंटेंट देख सकेंगे. 

इसका नया कंटेंट इकोसिस्टम न्यूज, इंटरनेट कल्चर, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल और असल बातचीत को एक साथ लाएगा. इसमें न्यूज हॉटस्पॉट, न्यूज लॉन्डे, 18 प्लस, मीम रिएक्शन, मिशन UPSC, टेक्लूजिव, द बहन शो, दिल-दिमाग-दोस्ती, स्पिल द चाय, द फ्रंट रो, ज्ञान डोज, पुरानी फाइल्स और क्रिएटर्स डे आउट जैसे खास शो शामिल होंगे. साथ ही कई नए डिजिटल-फर्स्ट इनिशिएटिव भी शुरू किए जाएंगे.

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