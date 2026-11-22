बीजेपी ने ओबीसी मोर्चा में 7 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं, जबकि तीन राष्ट्रीय महासचिव और सात राष्ट्रीय सचिव बने हैं. इसके अलावा तीन लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल शनिवार (21 नवंबर) को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. उन्हें बीजेपी ओबीसी मोर्चा की नेशनल वर्किंग कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

बीजेपी ने शनिवार को ओबीसी मोर्चा में नेशनल पदाधिकारियों, नेशनल एग्जीक्यूटिव सदस्य और दूसरी नियुक्तियों की लिस्ट जारी की, जिसमें युजी का नाम भी शामिल था.

चहल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बीजेपी नेताओं को धन्यवाद दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य जी को बीजेपी परिवार में मुझे जगह और सम्मान देने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं.'

बीजेपी OBC मोर्चा की नई टीम

बीजेपी ने अलग-अलग राज्यों से आने वाले 7 नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, 3 राष्ट्रीय महासचिव और 7 राष्ट्रीय सचिवों की लिस्ट जारी की. युजवेंद्र चहल को ओबीसी मोर्चा की नेशनल वर्किंग कमेटी में दिल्ली से विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. बाकी दो स्पेशल सदस्य ओडिशा से अद्वैत चरण गणनायक और यूपी की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा शामिल हैं.

भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।🙏🏻 November 21, 2026

बीजेपी OBC मोर्चा के 7 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, ओबीसी मोर्चा के 7 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं- जोगेन मोहन (असम), ममता मोहंता (ओडिशा), संगम लाल गुप्ता (यूपी), बबनराव रावजी चौधरी (महाराष्ट्र), सत प्रकाश राणा (दिल्ली), अर्जुन साहनी (बिहार) और संगीता बलवंत बिंद (यूपी).

दिल्ली के गजेंद्र यादव, कर्नाटक से प्रमोद मध्वराज और छत्तीसगढ़ से ललित चंद्राकर को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है.

गुजरात से आने वाले दशरथजी ठाकोर, तमिलनाडु के टी वरथराजन, झारखंड के संजीव कुमार (बबलू भगत), हरियााणा की सरित जांगिड़, तेलंगाना की कडगंची रमेश, एमपी के वैभव पंवार और बिहार से आने वाले भीम कुमार साहू को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली है.

यूपी के कोषाध्यक्ष, बिहार के मीडिया प्रभारी

यूपी से आने वाले राधेश्याम यादव को ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दिल्ली के संजय कुमार गुर्जर को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है. अरुण यादव को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है, जबकि बिहार के अजय गुप्ता को मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है.

क्रिकेटर, जो राजनीति में आए!

हरभजन सिंह- 2022 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा. बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए.

गौतम गंभीर- बीजेपी की टिकट पर 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीता. बाद में चुनाव नहीं लड़ा.

नवजोत सिंह सिद्धू- सीनियर क्रिकेटर सिद्धू काफी समय से राजनीति में एक्टिव हैं. वो पहले बीजेपी में रहे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए. वो अमृतसर से सांसद रह चुके हैं और राज्यसभा में भी जा चुके हैं.

मोहम्मद अजहरुद्दीन- कांग्रेस के बड़े नेता हैं. हैदराबाद से आने वाले अजहरुद्दीन फिलहाल तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं. वो 2009 में कांग्रेस की टिकट पर मुरादाबाद से सांसद भी रह चुके हैं.

कीर्ति आजाद- बिहार से आने वाले कीर्ति आजाद बीजेपी की टिकट पर दरभंगा से सांसद रह चुके हैं. बाद में वह टीएमसी में शामिल हुए और अभी बर्धमान दुर्गापुर से लोकसभा के सदस्य हैं.

चेतन चौहान- बीजेपी की टिकट पर अमरोहा के सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा यूपी विधानसभा के सदस्य और यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.

मनोज तिवारी- टीएमसी में शामिल हुए और ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल सरकार में मंत्री भी बनाया था.

मोहम्मद कैफ- क्रिकेटर कैफ ने कांग्रेस की टिकट पर यूपी की फूलपुर सीट से 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था. हालांकि उनकी हार हुई थी.

श्रीसंत- बीजेपी की टिकट पर केरल में 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ा. हालांकि वो चुनाव हार गए थे.

विनोद कांबली- पूर्व क्रिकेटर कांबली 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की विक्रोली सीट से लड़े थे. उन्हें लोक भारती पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन कांबली को सिर्फ 3861 वोट ही मिले.

मंसूर अली खान पटौदी- 1971 में विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे. 1991 में कांग्रेस की टिकट पर भोपाल से लड़े, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे.

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