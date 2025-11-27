FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या है Silent Burnout? जानिए क्यों ऑफिस कर्मचारियों में बढ़ रही ये समस्या

'₹10 के बिस्कुट' से फेमस होने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, छोटी बच्ची के साथ बनाया था वीडियो

WPL 2026 ऑक्शन के बीच Anaya Bangar ने बरपाया कहर, मैदान पर लगाए खूब चौके-छक्के; देखें Video

WPL 2026 ऑक्शन के बाद कैसा है टीमों का पूरा स्क्वाड? देखें कितना फ्रेंचाइजियों का बचा पर्स

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार

'₹10 के बिस्कुट' से फेमस होने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, छोटी बच्ची के साथ बनाया था वीडियो

मेरठ की इंचोली थाना पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार किया. जहां कोर्ट ने उनको जमानत दे दी. यूट्यूबर के खिलाफ BNS धारा 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

रईश खान

Updated : Nov 27, 2025, 09:16 PM IST

    '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी’ इस डायलॉग से रातों-रात फेमस होने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. उनको मेरठ पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है. जकाती पर आरोप है कि उन्होंने एक बच्ची का इस्तेमाल कर अश्लील कंटेंट बनाया. वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता और सोशल एक्टिविस्ट राहुल ठाकुर ने जकाती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

    जानकारी के मुताबिक, मेरठ की इंचोली थाना पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार किया. जहां कोर्ट में पेश करते ही यूट्यूबर की जमानत हो गई. यह मामला बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंच गया है. जकाती के खिलाफ BNS धारा 170 (पूर्व धारा 151) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

    क्या है पूरा मामला?
    दरअसल, शादाब जकाती ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था. जिसमें वह दुकानदार बने हैं. उनकी दुकान पर एक बच्ची चिप्स और बिस्कुट लेने आती है. जकाती उस बच्ची को सामान दे देते हैं. जब वह पैसे मांगते हैं तो बच्ची कहती है, अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी. इसके बाद बच्ची वहां से चली जाती है.

    इसके बाद शादाब कहते हैं कि जब बच्ची इतनी सुंदर है तो मम्मी कितनी खूबसूरत होगी. वह बच्ची के घर पहुंच जाते हैं. जब एक महिला दरवाजा खोलती है तो उसको बच्ची की मम्मी समझकर जकाती बोलते हैं, सामान के पैसों के बदले पप्पी दे दो. बस इस बात को लेकर लोग भड़क गए और जकाती को सोसल मीडिया पर ट्रोल करने लगे. बीजेपी नेता राहुल ठाकुर तो पुलिस थाने पहुंच गए. उन्होंने इंचोली थाने में यूट्यूबर के खिलाफ अश्लील कंटेंट बनाने के लिए शिकायत दर्ज कराई.

