'₹10 के बिस्कुट' से फेमस होने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, छोटी बच्ची के साथ बनाया था वीडियो

'10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी’ इस डायलॉग से रातों-रात फेमस होने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. उनको मेरठ पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है. जकाती पर आरोप है कि उन्होंने एक बच्ची का इस्तेमाल कर अश्लील कंटेंट बनाया. वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता और सोशल एक्टिविस्ट राहुल ठाकुर ने जकाती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

जानकारी के मुताबिक, मेरठ की इंचोली थाना पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार किया. जहां कोर्ट में पेश करते ही यूट्यूबर की जमानत हो गई. यह मामला बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंच गया है. जकाती के खिलाफ BNS धारा 170 (पूर्व धारा 151) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, शादाब जकाती ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था. जिसमें वह दुकानदार बने हैं. उनकी दुकान पर एक बच्ची चिप्स और बिस्कुट लेने आती है. जकाती उस बच्ची को सामान दे देते हैं. जब वह पैसे मांगते हैं तो बच्ची कहती है, अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी. इसके बाद बच्ची वहां से चली जाती है.

शादाब जकाती ने बनी बनाई इज्ज़त मिट्टी में मिला दिया।



बिस्किट का नाम लेकर प्रसिद्धि मिली लेकिन एक वाहियात और भद्दी स्क्रिप्ट उनके फैंस को निराश कर गई।



शादाब जकाती की एक नई रील वायरल है जिसमें वो छोटी बच्ची के सामने कहते हैं,



यह इतनी सुंदर है तो इसकी मम्मी कितनी सुंदर होगी?और… pic.twitter.com/Xh3w3nW26O — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) November 27, 2025

इसके बाद शादाब कहते हैं कि जब बच्ची इतनी सुंदर है तो मम्मी कितनी खूबसूरत होगी. वह बच्ची के घर पहुंच जाते हैं. जब एक महिला दरवाजा खोलती है तो उसको बच्ची की मम्मी समझकर जकाती बोलते हैं, सामान के पैसों के बदले पप्पी दे दो. बस इस बात को लेकर लोग भड़क गए और जकाती को सोसल मीडिया पर ट्रोल करने लगे. बीजेपी नेता राहुल ठाकुर तो पुलिस थाने पहुंच गए. उन्होंने इंचोली थाने में यूट्यूबर के खिलाफ अश्लील कंटेंट बनाने के लिए शिकायत दर्ज कराई.

