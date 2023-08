दिल्ली में सड़क पर ले ली जान, 3 हजार रुपये के लिए सरेआम चाकू घोंपकर मार डाला

डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सरेआम हैवानियत का मामला सामने आया है. दिल्ली के तिगरी इलाके में सिर्फ 3 हजार रुपये के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई. हमलावर ने बीच सड़क सबके सामने ही चाकू घोंपकर युवक की जान ले ली. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है. इस वीभत्स कांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. हालांकि, वीडियो में विचलित करने वाले दृश्यों की वजह से उसे यहां दिखाया जाना संभव नहीं है.

साउथ दिल्ली की डीसीपी चंदन चौधरी ने अपने बयान में बताया है कि आज तिगरी पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल आई थी कि 21 साल के यूसुफ अली को चाकू मारा गया है. संगम विहार के रहने वाले यूसुफ को बत्रा अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई. पैसों के मामले में यूसुफ पर हमला करने के आरोपी शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शाहरुख को पुलिस ने भी पीटा है और उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

#WATCH | Delhi: "After investigation, it was found that the accused and the deceased knew each other...The deceased borrowed Rs 3000 from the accused in the last to last month, due to which they were at odds with each other. The accused had asked the deceased for the money… pic.twitter.com/no3SgESUh8