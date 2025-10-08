9 अक्टूबर से कर पाएंगे मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन की सवारी, जानें शहर के पहले अंडरग्राउंड लाइन के बारे में सब कुछ

Add DNA as a Preferred Source
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) के आखिरी और सबसे अहम खंड का उद्घाटन करने वाले हैं, जानें इस लाइन के बारे में सबकुछ...

जया पाण्डेय

Updated : Oct 08, 2025, 11:37 AM IST

मुंबई की मेट्रो सर्विस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए तैयार है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) के आखिरी और सबसे अहम खंड का उद्घाटन करने वाले हैं. आचार्य अत्रे चौक (वर्ली) से कफ परेड तक चलने वाला यह खंड मुंबई के पहले पूरी तरह से अंडरग्राउंड 33.5 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर को पूरा करेगा जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी. 

इस फाइनल फेज के उद्घाटन से दक्षिणी व्यावसायिक जिले, शहर के पश्चिमी और मध्य उपनगरों से जुड़ जाएंगे, जो भीषण ट्रैफिक के लिए कुख्यात हैं. आरे से कफ परेड तक की यात्रा का समय का अनुमान अब सिर्फ 54 मिनट लगाया जा रहा है. इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो रोजाना इस मार्ग से ट्रैवल करते हैं और अत्यधिक व्यस्त उपनगरीय रेलवे और धीमी गति से चलने वाले सड़क परिवहन पर निर्भर हैं.

यह भी पढ़ें- Viral Video: बंद होने वाला था मेट्रो का गेट, तभी बाहर निकल आया 2 साल का बच्चा, बाल-बाल बची जान

एक्वा लाइन का रूट और स्टेशन

एक्वा लाइन (मेट्रो 3) उत्तर में आरे कॉलोनी को दक्षिण में कफ परेड से जोड़ने वाला 33.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जिसमें 27 स्टेशन हैं. आरे डिपो को छोड़कर यह लाइन पूरी तरह से अंडरग्राउंड है. इस रूट में इंटरचेंज मेट्रो को मौजूदा परिवहन नेटवर्क जोड़ेंगे जिसमें उपनगरीय रेलवे के लिए मुंबई सेंट्रल, सीएसएमटी मेट्रो और चर्चगेट और मेट्रो लाइन 1 के लिए मरोल नाका पर स्टॉप शामिल हैं. यह लाइन घरेलू (टी 1) और अंतर्राष्ट्रीय (टी 2) हवाई अड्डों के लिए सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करती है.

वर्ली से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए फाइनल फेज में 11 नए स्टेशन शामिल हैं, जिनमें साइंस म्यूजियम, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, ग्रांट रोड, गिरगांव, कालबादेवी, सीएसएमटी मेट्रो, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, विधान भवन और कफ परेड टर्मिनस शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें- मुंबई में मिल रहा सबसे ज्यादा प्यार! डेटिंग और लव के मामले में मायानगरी को मिला दुनिया का सबसे पसंदीदा शहर का खिताब

मुंबई मेट्रो के फेज 3 का किराया

मुंबई मेट्रो 3 दूरी के आधार पर किराया तय करती है. किराया चार्ट के अनुसार 3 किमी तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये, जबकि 3 से 12 किमी की दूरी तय करने वालों को 20 रुपये देने होंगे. मध्यम दूरी के यात्रियों को 12 से 18 किमी की यात्रा करने पर 30 रुपये और 18 से 24 किमी की यात्रा करने वालों को 40 रुपये देने होंगे. लंबी दूरी की यात्राओं के लिए 24-30 किमी के लिए 50 रुपये और 30-36 किमी के लिए 60 रुपये किराया निर्धारित किया गया है.

हालांकि यह मेट्रो 3 के वर्तमान खंड पर लागू नहीं है, लेकिन 42 किलोमीटर से आगे की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 80 रुपये निर्धारित किया गया है. यात्री निर्बाध यात्रा अनुभव के लिए पेपर क्यूआर और व्हाट्सएप ई-टिकट के साथ-साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का भी उपयोग कर सकते हैं.

प्रतिदिन 17 लाख से अधिक यात्रियों की अपेक्षित संख्या के साथ एक्वा लाइन महज एक परिवहन परियोजना नहीं है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास है जो उत्तर-दक्षिण संपर्क को जोड़ेगा और देश की वित्तीय राजधानी के सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव को कम करेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

