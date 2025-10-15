FacebookTwitterYoutubeInstagram
कोटा में Akshara Singh की अदाओं ने लूटी महफिल, लाइव परफॉर्मेंस में इस लुक में आईं नजर, VIDEO

यूपी में 'योगी मॉडल' ने बदला उद्योग नक्शा, एक साल में नई फैक्ट्रियां ने तोड़ा रिकॉर्ड

बिहार: प्रचार के लिए रिटायर्ड अधिकारी ने खुद की निकाली शव यात्रा, अर्थी पर लेटकर पहुंचे श्मशान घाट

20 लाख रुपये की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 100 करोड़ का है टर्नओवर

Video: दूध से नहाया, केक काटा, तलाक के बाद शख्स ने मनाया शादी जैसा जश्न, गिफ्ट में दिया 12 तोला सोना और 18 लाख कैश

IND vs PAK: भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर लगा विराम!

Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

WHO की रिपोर्ट: दुनिया का हर 3 में से 1 आदमी मस्तिष्क विकार से ग्रस्त, साल में 11 मिलियन लोग गंवा बैठते हैं जान

'रणजी खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने न जाने पर भड़के Mohammed Shami

राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा, AC बस में लगी भीषण आग, अब तक 20 लोगों की मौत

Homeभारत

भारत

यूपी में 'योगी मॉडल' ने बदला उद्योग नक्शा, एक साल में नई फैक्ट्रियां ने तोड़ा रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश में बीते एक साल में रिकॉर्ड 4,000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुईं, जिससे प्रदेश में कुल फैक्ट्रियों की संख्या 27,000 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 15, 2025, 12:01 AM IST

यूपी में 'योगी मॉडल' ने बदला उद्योग नक्शा, एक साल में नई फैक्ट्रियां ने तोड़ा रिकॉर्ड

सोनीपत में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा

उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज का नया ग्रोथ सेंटर बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने जिस गति से औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसने पूरे देश को चकित कर दिया है. वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 4,000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुईं, जिससे प्रदेश में कुल फैक्ट्रियों की संख्या 27,000 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है.

यह केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं, बल्कि नए उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है. योगी सरकार ने विगत साढ़े 8 वर्षों में उद्योगों के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है, जो निवेशकों को न केवल आकर्षित करता है बल्कि उन्हें लंबे समय तक जोड़े रखता है. 

राज्य में निवेश से संबंधी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निवेशक-हितैषी बनाया गया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश आज देश का 'न्यू इन्वेस्टमेंट हब' बन गया है. यहां स्थापित फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियां शामिल हैं.

यूपी के ये शहर भी बने इंडस्ट्रियल हब
साल 2003 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8,980 फैक्ट्रियां थीं. 2021 में यह संख्या बढ़कर 16,503 तक पहुंच गई. 2022 में यह संख्या 17,481 से होते हुए 2023 में 19,100 का आंकड़ा पार कर गई. 2025 में अब यह 27,000 तक पहुंच गई है, जो उल्लेखनीय वृद्धि है। यह वृद्धि केवल संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक भूगोल में एक संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत है. अब निवेश केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा या लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि बरेली, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज जैसे शहरों तक फैल चुका है.

2023-24 की एएसआई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के टॉप-15 औद्योगिक राज्यों में चौथे स्थान पर पहुंच गया था. 2023-24 तक राज्य में 22,141 फैक्ट्रियां संचालित थीं, जो देश की कुल फैक्ट्रियों का 8.5 प्रतिशत हिस्सा थीं. इन इकाइयों में 12.80 लाख से अधिक वर्कर्स कार्यरत थे, जो देशभर के औद्योगिक वर्कफोर्स का 8.3 प्रतिशत था.

फैक्ट्री ग्रोथ की वार्षिक दर 16 प्रतिशत और वर्कर्स की संख्या में 8 प्रतिशत की वृद्धि ने दर्शाया कि प्रदेश में न केवल उद्योग बढ़ रहे हैं, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी लगातार विस्तार हो रहा है. 2025 में 27 हजार फैक्ट्रियों की संख्या इसी का प्रमाण है.

सरकार का लक्ष्य केवल शहरी औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि ग्राम्य औद्योगिकरण को भी बढ़ावा देना है. MSME Units और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और निर्यात सुविधा जैसे कदम उठाए गए हैं.

आज यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत की जड़ें मजबूत कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश की यह औद्योगिक कहानी केवल विकास का नहीं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और परिवर्तन का उदाहरण बन रही है.

(With IANS input)

(With IANS input)

