Most Runs in T20I: टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, संन्यास के 14 महीनों बाद भी विराट-रोहित का दबदबा
UP कैबिनेट में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन छात्रों को मिलेगा UK में पढ़ाई का मौका
1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम
Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज
सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन
WI vs PAK 1st ODI Dream11 Prediction: लुईस या बाबर किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल
SIR ने दिया विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन?
सलमान खान ने बता दिया Bigg Boss 19 में इस बार होगी घरवालों की सरकार, TV से डेढ़ घंटे पहले OTT पर आएगा शो
भारत
यूपी कैबिनेट ने छात्रों के लिए UK में पढ़ाई की स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दी है. साथ ही, तीन नए विश्वविद्यालय और किसानों के लिए नलकूप पुनर्निर्माण योजना को भी हरी झंडी मिली.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, जल आपूर्ति और आर्थिक विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी. इस बैठक में प्रदेश के मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अब यूपी के चुनिंदा होनहार छात्र ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकेंगे. साथ ही, राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है.
गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने ‘भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी–चिवनिंग यूपी छात्रवृत्ति योजना’ को मंजूरी दे दी है. यह योजना ब्रिटेन की Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) के सहयोग से शुरू की जा रही है. इसके तहत हर साल प्रदेश के 5 मेधावी छात्रों को यूके के प्रमुख विश्वविद्यालयों में मास्टर्स डिग्री के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी.
इस योजना के तहत छात्रों को ट्यूशन फीस, परीक्षा और शोध शुल्क, रहने का भत्ता और आने-जाने का हवाई किराया (इकोनॉमी क्लास) शामिल होगा. योजना का शुभारंभ शैक्षणिक सत्र 2025-26 से होगा और यह अगले तीन वर्षों तक जारी रहेगी. एक छात्र पर अनुमानित खर्च 38,000 से 42,000 पाउंड होगा, जिसमें आधा खर्च यूपी सरकार उठाएगी.
यह भी पढ़ें: भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा
इसके अलावा, राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर, मथुरा और बाराबंकी में तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी है. वेदांता विश्वविद्यालय (मुजफ्फरनगर), के.डी. विश्वविद्यालय (मथुरा) और बोधिसत्व विश्वविद्यालय (बाराबंकी) की स्थापना के लिए आवश्यक पत्र और अधिनियम संशोधन की स्वीकृति दी गई है. वहीं, 62 जिलों में 1,750 खराब सरकारी नलकूपों के पुनर्निर्माण की योजना को भी मंजूरी मिली है, जिससे लगभग 2.4 लाख लघु और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा. इसके साथ ही फुटवेयर, लेदर और MSME उद्योगों के विकास के लिए नई नीतियों को लागू करने का निर्णय भी लिया गया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.