UP कैबिनेट में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन छात्रों को मिलेगा UK में पढ़ाई का मौका

यूपी कैबिनेट ने छात्रों के लिए UK में पढ़ाई की स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दी है. साथ ही, तीन नए विश्वविद्यालय और किसानों के लिए नलकूप पुनर्निर्माण योजना को भी हरी झंडी मिली.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, जल आपूर्ति और आर्थिक विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी. इस बैठक में प्रदेश के मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अब यूपी के चुनिंदा होनहार छात्र ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकेंगे. साथ ही, राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है.

मास्टर्स डिग्री के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी

गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने ‘भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी–चिवनिंग यूपी छात्रवृत्ति योजना’ को मंजूरी दे दी है. यह योजना ब्रिटेन की Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) के सहयोग से शुरू की जा रही है. इसके तहत हर साल प्रदेश के 5 मेधावी छात्रों को यूके के प्रमुख विश्वविद्यालयों में मास्टर्स डिग्री के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी.

आधा खर्च यूपी सरकार उठाएगी

इस योजना के तहत छात्रों को ट्यूशन फीस, परीक्षा और शोध शुल्क, रहने का भत्ता और आने-जाने का हवाई किराया (इकोनॉमी क्लास) शामिल होगा. योजना का शुभारंभ शैक्षणिक सत्र 2025-26 से होगा और यह अगले तीन वर्षों तक जारी रहेगी. एक छात्र पर अनुमानित खर्च 38,000 से 42,000 पाउंड होगा, जिसमें आधा खर्च यूपी सरकार उठाएगी.

तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी

इसके अलावा, राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर, मथुरा और बाराबंकी में तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी है. वेदांता विश्वविद्यालय (मुजफ्फरनगर), के.डी. विश्वविद्यालय (मथुरा) और बोधिसत्व विश्वविद्यालय (बाराबंकी) की स्थापना के लिए आवश्यक पत्र और अधिनियम संशोधन की स्वीकृति दी गई है. वहीं, 62 जिलों में 1,750 खराब सरकारी नलकूपों के पुनर्निर्माण की योजना को भी मंजूरी मिली है, जिससे लगभग 2.4 लाख लघु और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा. इसके साथ ही फुटवेयर, लेदर और MSME उद्योगों के विकास के लिए नई नीतियों को लागू करने का निर्णय भी लिया गया है.



