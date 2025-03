Who will replace Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 बरस होने पर सवाल उठने लगे हैं कि उनके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस या कोई और? इस सवाल का जवाब शिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दिया है.



शिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) तय करेगा. राउत के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, 'हमें उन्हें 2029 में फिर देखेंगे.'

संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा और ये आरएसएस तय करेगी. आगे उन्होंने कहा, वे (मोदी) शायद सितंबर में आरएसएस मुख्यालय अपनी सेवानिवृत्ति का आवेदन देने के लिए गए थे. राउत का संकेत पीएम मोदी की उम्र (75) की ओर इशारा था. ये टिप्पणी तब आई जब पीएम मोदी ने रविवार को नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया.



महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राउत के दावों पर प्रतिक्रिया दी और कहा मोदी को 2029 में फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे. उनका उत्तराधिकारी ढूंढ़नी की कोई जरूरत नहीं है. वे (मोदी) हमारे नेता हैं और आगे भी रहेंगे. हमारी संस्कृति में जब पिता जिंदा होता है तो उसके उत्तराधिकारी की बात नहीं की जाती. ये मुगलों का कल्चर है. आगे उन्होंने कहा, 'इस पर चर्चा करने का समय अभी नहीं आया है.'

VIDEO | Addressing a press conference in Mumbai, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, “PM Modi went to the RSS office (PM Modi’s visit to Nagpur) to announce his retirement. As per my knowledge, he has never visited the RSS headquarters in 10-11 years. RSS wants change in… pic.twitter.com/YCcjYR5MEX