UP: आज BJP प्रदेश अध्यक्ष पर सस्पेंस हो जाएगा खत्म! सबसे आगे चल रहे इस नेता को मिल सकती है जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार खत्म हो सकता है. आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन होना है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंकज चौधरी को ये जिम्मेदारी मिल सकती है. आइए जानते है कैसे?

उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार खत्म हो सकता है. आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन होना है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है वहीं अगर उनके अलावा किसी और उम्मीदवार का नामांकन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आज ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है. अगर खबरों और पार्टी के सूत्रों की माने तो लगभग पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे तक उनके नाम का अनौपचारिक ऐलान भी हो सकता है.

क्यों माना जा रहा है तय?

दरअसल पंकज चौधरी का नाम इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी और नेता के नामांकन की संभावना बहुत कम नजर आ रही है. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी के प्रस्तावक होंगे. अगर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन होता है और चुनाव की स्थिति नहीं बनती है तो आज ही यह साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा.

औपचारिक ऐलान होगा कल

गौरतलब है कि भाजपा औपचारिक रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ऐलान रविवार को करेगी. रविवार दोपहर 12 बजे लखनऊ के एक बड़े सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम का भी ऐलान किया जाएगा. बता दें कि ज्यादातर सांसद आज लखनऊ में ही रूकेंगे. उन्हें राष्ट्रीय परिषद के नामांकन के लिए बुलाया गया है. हालांकि पकंज चौधरी के अलावा दूसरे नामों की भी चर्चा तेज हैं. इनमें केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और पूर्व सांसद निरंजन रंजन ज्योति का नाम भी रेस में बताया जा रहा है. लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नामों के नामांकन की संभावना फिलहाल बेहद कम है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से