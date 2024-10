महाराष्ट्र के अकोला में स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के कार्यक्रम में हंगामा हो गया. उनके मंच पर अचानक 40-50 लोग चढ़ गए. योगेंद्र यादव ने भाषण शुरू ही किया था कि वंचित बहुजन आघाडी पार्टी यानी VBA कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया. उनका माइक छीन लिया और मंच पर तोड़फोड़ करने लगे. उन्होंने कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया, जिससे अराजकता का माहौल बन गया.

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि योगेंद्र यादव को VBA कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है. उनपर हमला करने की कोशिश हो रही है. पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, योगेंद्र यादव अकोला में 'लोकशाही सुरक्षा आनी आपलम मत' विषय पर आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे थे. योगेंद्र यादव के भाषण शुरू करते ही वंचित बहुजन आघाडी के कार्यकर्ताओं ने हंगाम शुरू कर दिया. वह योगेंद्र को घेरकर जवाब दो, जवाब दो के नारे लगा रहे थे. इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने मंच पर चढ़कर उनका माइक छीन लिया.

हमले के बाद क्या बोले योगेंद्र यादव?

स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के अकोला में उन पर हमला करने की कोशिश गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से मैं तीन दिवसीय विदर्भ दौरे पर हूं. हम महाराष्ट्र के अलग-अलग शहर जाकर संविधान पर खतरे के बारे में सम्मेलन कर रहे हैं. अकोला में भी आज महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम के साथ 'संविधान की रक्षा और हमारा वोट' पर कार्यक्रम था.

#WATCH | Maharashtra: During a discussion event in Akola, Swaraj Party leader Yogendra Yadav was manhandled by a mob. pic.twitter.com/0UCoP1uIfG