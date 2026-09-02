FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
यासीन मलिक पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन को देगा तलाक! तिहाड़ जेल से ही दायर किया हलफनामा, क्या बताई वजह?

यासीन मलिक पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन को देगा तलाक! तिहाड़ जेल से ही दायर किया हलफनामा, क्या बताई वजह?

6.5 करोड़ के प्रोपेगैंडा पर डॉ. सुभाष चंद्रा का पलटवार, NCLAT में बोले- बिना फाइनल ऑर्डर के बिगाड़ी जा रही छवि

6.5 करोड़ के प्रोपेगैंडा पर डॉ. सुभाष चंद्रा का पलटवार, NCLAT में बोले- बिना फाइनल ऑर्डर के बिगाड़ी जा रही छवि

'आप BCI का हर फैसला नहीं ले सकते', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दी मनन कुमार मिश्रा की 'पावर कट'?

'आप BCI का हर फैसला नहीं ले सकते', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दी मनन कुमार मिश्रा की 'पावर कट'?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

यासीन मलिक पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन को देगा तलाक! तिहाड़ जेल से ही दायर किया हलफनामा, क्या बताई वजह?

यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन अगस्त 2023 में पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण मामलों की विशेष सलाहकार रह चुकी है, जिसे मंत्री का दर्जा मिला हुआ था. मुशाल पेशे से आर्टिस्ट है और पाकिस्तान के बेहद अमीर परिवार से आती है.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Sep 02, 2026, 07:03 PM IST

यासीन मलिक पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन को देगा तलाक! तिहाड़ जेल से ही दायर किया हलफनामा, क्या बताई वजह?

यासीन मलिक मुशाल हुसैन से लेगा तलाक?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक ने पाकिस्तानी पत्नी मुशाल को तलाक देने का फैसला किया है. 
  • यासीन ने जम्मू की टाड़ा कोर्ट में 25 पेज का एफिडेविट दायर किया है. 
  • कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में यासीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का प्रमुख और टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सजा काट रहे यासीन मलिक ने पाकिस्तान में रहने वाली अपनी पत्नी मुशाल मलिक से तलाक लेने का फैसला किया है. उसने जम्मू की टाडा/पोटा अदालत में 25 पेजों का हलफनामा दायर किया है. तिहाड़ जेल में बंद मलिक ने हलफनामे में अपनी मां, पत्नी मुशाल और 13 साल की बेटी रजिया सुल्ताना को संदेश के रूप में लिखा है. 
 
मुशाल को लिखे पत्र में यासीन ने कहा कि आठ साल हो गए हैं जब उसने आखिरी बार मुशाल की आवाज सुनी थी- इस पूरे समय में यासीन को उससे फोन या वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति नहीं दी गई है. शादी तोड़ने के अपने फैसले के पीछे का कारण बताते हुए मलिक ने लिखा, 'मैं नहीं चाहता कि मुशाल अपना बाकी जीवन इन परिस्थितियों के बोझ तले या विधवा की तरह बिताए. मैं चाहता हूं कि वह गरिमा और उम्मीद के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करे.'

बेटी रजिया के लिए यासीन ने क्या कहा?

फांसी की सजा या कई साल जेल में बिताने की आशंका की वजह से मलिक ने कहा कि उसने अपनी पत्नी को विवाह के बंधन से मुक्त करने का बेहद दर्दनाक फैसला लिया है, ताकि उसे अब उस चिंता और अनिश्चितता में न जीना पड़े. यासीन ने अपनी बेटी रजिया को थोड़ा नरम संदेश लिखा है. उसने रजिया से कहा कि वो दादी के करीब रहे. उनसे हर दिन फोन पर बात करे. भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, ताकि इस कठिन समय में दादी को प्यार और उसका साथ मिल सके. 
 
यासीन मलिक ने क्लीयर किया कि हलफनामा किसी प्रकार की दया या सहानुभूति पाने के लिए नहीं लिखा गया था. उसने इसे अपनी अंतरात्मा की आखिरी अभिव्यक्ति बताया है. इसके तुरंत बाद, रजिया ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने कहा कि अगर उसके पिता तलाक की प्रक्रिया पूरी करते हैं तो वह आत्महत्या कर लेगी. यासीन मलिक जम्मू और कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में 2019 से जेल में है और बाद में मई 2022 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

कौन है यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन?

यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन अगस्त 2023 में पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण मामलों की विशेष सलाहकार रह चुकी है, जिसे मंत्री का दर्जा मिला हुआ था. मुशाल पेशे से आर्टिस्ट है और पाकिस्तान के बेहद अमीर परिवार से आती है. उसके पिता प्रोफेसर एमए हुसैन मलिक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे. वह एक समय में बॉन यूनिवर्सिटी, जर्मनी में अर्थशास्त्र विभाग के एचओडी थे. साथ ही वह पहले पाकिस्‍तानी थे जिन्‍हें नोबेल पुरस्कार की ज्‍यूरी में शामिल किया गया था. मुशाल की मां रेहाना हुसैन, मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महिला विंग की पूर्व महासचिव है. मुशाल के भाई वाशिंगटन में विदेश नीति के जानकार हैं. खुद मुशाल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.

यासीन मलिक से कैसे मिली थी मुशाल हुसैन?

यासीन मलिक ने साल 2009 में मुशाल हुसैन से शादी की थी. यह शादी पाकिस्तान के रावलपिंडी में बहुत ही धूमधाम से हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े राजनेता शामिल हुए थे. साल 2010 में यासीन और मुशाल की शादी की पहली सालगिरह थी तो वह भारत आई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2005 में यासीन मलिक कश्‍मीर की आजादी के लिए समर्थन हासिल करने पाकिस्‍तान गया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात मुशाल हुसैन से हुई थी. 22 फरवरी 2009 को 43 साल के यासीन मलिक ने 24 साल की मुशाल से पाकिस्तान में शादी कर ली.

यासीन मलिक के खिलाफ प्रमुख मामले

-25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के रावलपोरा में भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों पर हुए हमले और चार अधिकारियों की हत्या के मामले में वह मुख्य आरोपी है. 
-देश के पूर्व गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी उसकी भूमिका रही थी, जिसके बाद भारत को चार आतंकियों को छोड़ने पड़ा था. 
-यासीन मलिक पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अन्य आतंकी संगठनों से पैसे लेकर कश्मीर घाटी में अशांति और आतंकवाद फैलाने का गंभीर आरोप साबित हुआ है.
-कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की 1990 में हुई नृशंस हत्या के मामले में भी उसके खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई की गई है.

ये भी पढ़ें- चीन के J-20 या फ्रांस के राफेल, कौन-किस पर पड़ेगा भारी? IFRI की रिपोर्ट में चौंकाने वाले फैक्ट

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement