36 साल पुराने सरला भट हत्याकांड में यासीन मलिक बना मुख्य आरोपी, जानिए कश्मीर में 1990 में हुए अपहरण-हत्याकांड की कहानी

1990 में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तब एक कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट का 14 अप्रैल 1990 को अपहरण कर लिया गया था. बाद में सरला की लाश गोलियों से छलनी मिली थी.

36 साल पुराने सरला भट हत्याकांड में आरोप पत्र दाखिल.

यासीन मलिक को मुख्य आरोपी बनाया गया, चार अन्य आरोपी.

14 अप्रैल 1990 को को हुआ था सरला भट का अपहरण.



प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के अपहरण और बेरहमी से हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है. सोमवार, 20 जून को जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने इस जघन्य अपराध के लगभग 36 साल बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की. SIA ने 2024 में मामले को फिर से खोलने के बाद जम्मू में एक विशेष NIA कोर्ट के सामने 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे आतंकवाद के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक "ऐतिहासिक मील का पत्थर" भी बताया है.

क्या है सरला हत्याकांड का मामला?

ये उन दिनों की बात है जब कश्मीर घाटी आतंकवाद की आग में जल रही थी. कट्टरपंथी आतंकी समूह कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे और उन्हें जबरदस्ती घाटी से खदेड़ा जा रहा था. इसी समय शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS), सौरा में काम करने वाली 27 वर्षीय नर्स सरला भट का 14 अप्रैल 1990 को अपहरण कर लिया गया था.

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े आतंकियों ने सरला को मुखबिर होने के शक में किडनैप किया था. इस अपहरण के चार दिन बाद श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में सरला का शव मिला. सरला का शरीर गोलियों से छलनी था. जहां सरला की लाश मिली थी वो जगह उस स्थान से कई किलोमीटर दूर थी जहां से वह लापता हुई थीं. जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) के अनुसार, जांच में पता चला कि अपहरण और बेरहमी से हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में JKLF के तत्कालीन चीफ कमांडर मोहम्मद यासीन मलिक के साथ-साथ खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी उर्फ ​​इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू शामिल थे.

अब इस घटना के लगभग 36 साल बाद यासीन मलिक के अलावा उसके चारो साथियों को भी आरोपी बनाया गया है. सभी आरोपियों को आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा),1987 और भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है. एसआईए ने एक बयान में कहा है कि मामले का पुराना होना आतंकवाद के लिए ढाल नहीं बन सकता और अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोग कानून के समक्ष जवाबदेह बने रहेंगे.

बत दें कि यह मामला मार्च 2024 में एसआईए को सौंपा गया था और जांच एजेंसी ने पिछले दो वर्षों में इससे जुड़ी कई जगहों को फिर से खंगाला. इस तरह पुख्ता सबूत जुटाने के बाद पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया. एसआईए के एक प्रवक्ता ने कहा है कि 737 पन्नों का यह आरोप पत्र, जिसे गहन जांच के बाद बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, दशकों से जमा किये गए मौखिक, दस्तावेजी, फोरेंसिक, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का पुख्ता संग्रह है.

एसआईए के प्रवक्ता ने ये भी बताया कि इस मामले से जुड़े अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी उर्फ ​​इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू की मौत हो चुकी है. मोहम्मद यासीन मलिक फिलहाल एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है.

(पीटीआई इनपुट के साथ)