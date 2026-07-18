दिल्ली में सिकुड़ती जा रही है यमुना, 68 प्रतिशत संकरी हुई, बहाव में भी 89 प्रतिशत की कमी, स्टडी में सामने आई चिंताजनक स्थिति

दिल्ली विश्वविद्यालय और भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के अध्ययन में बताया गया है कि बेतरतीब शहरीकरण ने यमुना जैसी विशाल और स्वतंत्र नदी को बेहद बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. भारी बारिश या बाढ़ से निपटने की नदी की प्राकृतिक क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है.

दिल्ली में यमुना नदी की चौड़ाई सिमटकर महज 210 मीटर रह गई है.

दिल्ली में यमुना नदी दो सौ सालों में 68 प्रतिशत संकरी हो चुकी है.

नदी का लगभग 89 प्रतिशत प्राकृतिक बहाव खत्म हो चुका है.

Yamuna River in Delhi: दिल्ली विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक स्टडी में दिल्ली में यमुना नदी की लगातार खराब होती स्थिति का जिक्र किया गया है. यह अध्ययन 'जर्नल ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया' में भी प्रकाशित हुआ है. इस स्टडी में 225 साल पुराने रिकॉर्ड्स से लेकर आधुनिक सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर यह पता लगाया गया है कि दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी में पिछले दो सदियों में क्या बदलाव आए हैं.

सिकुड़ती जा रही है यमुना

अध्ययन में सामने आया है कि 1799 में जब यमुना नदी पर कोई बांध या बैराज नहीं बना था, तब दिल्ली में यमुना की औसत चौड़ाई लगभग 658 मीटर हुआ करती थी. आज के समय में यह सिमटकर महज 210 मीटर रह गई है. स्टडी बताती है कि यमुना दो सौ सालों में 68 प्रतिशत संकरी हो चुकी है.

यमुना में पानी का बहाव 89 प्रतिशत घटा

दिल्ली विश्वविद्यालय और IISER के अध्ययन से पता चलता है कि 1799 में मुना में पानी के बहाव का अनुमानित स्तर 30,000 घन मीटर प्रति सेकंड था. लेकिन वर्तमान में नदी का जलप्रवाह घटकर केवल 3,900 घन मीटर प्रति सेकंड रह गया है. इसका मतलब है कि नदी का लगभग 89 प्रतिशत प्राकृतिक बहाव खत्म हो चुका है.

क्यों बिगड़ती जा रही है यमुना की हालत

शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यमुना की बुरी स्थिति किसी प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन या बारिश की कमी के कारण नहीं हुई है. यह पूरी तरह से मानव निर्मित समस्या है. 19वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली की आबादी करीब 2.5 लाख थी. आज यह बढ़कर 2.15 करोड़ से ऊपर हो चुकी है. पानी की मांग और शहरीकरण ने नदी को बुरी तरह प्रभावित किया.

यमुना नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकने और पानी को मोड़ने के लिए कई बड़े बैराज बनाए गए हैं. 1873 में बने ताजेवाला बैराज, 1874 में बने ओखला बैराज, 1959 में बने वजीराबाद बैराज और 1966-67 में बने आईटीओ बैराज ने दिल्ली में आने वाले पानी को रोक दिया. शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गए तटबंधों के कारण यमुना का लगभग 45 वर्ग किलोमीटर का बाढ़ क्षेत्र नदी से पूरी तरह कट गया. इस जमीन का इस्तेमाल खेती और मारतों के निर्माण के लिए किया गया.

नदी के बीच में बनने वाले प्राकृतिक रेतीले टापू गाद और पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं. लेकिन अब ये भी गायब हो गए हैं. 1985 में इनका कुल क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर था. 2020 तक घटकर ये मात्र 4 वर्ग किलोमीटर रह गया.

दिल्ली में क्यों होती है बाढ़ से तबाही?

इस अध्ययन में दिल्ली में हाल के वर्षों में आई भयानक बाढ़ का वैज्ञानिक कारण भी समझाया गया है. अध्ययन में बताया गया है कि पहले जब भारी बारिश होती थी, तो चौड़ी नदी और उसके विशाल बाढ़ क्षेत्र पानी को आसानी से सोख लेते थे और पानी फैल जाता था. अब नदी बेहद संकरी हो चुकी है और उसके किनारों पर पक्के निर्माण हो चुके हैं. इस वजह से दिल्ली में पानी को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलता. यही कारण है कि 2023 में दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था.