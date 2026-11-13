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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

वाह री नोएडा पुलिस! सिर्फ 1 km स्पीड ज्यादा होने पर काटा चालान, लोकेशन सड़क की बजाए बीच समंदर में, पोस्ट वायरल

Yamuna Expressway 2000 Challan: यमुना एक्सप्रेसवे पर 101 kmph की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर शख्स का 2000 रुपये का चालान कट गया. यहां स्पीड लिमिट 100 kmph है.

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Gaurav Barar

Updated : Nov 13, 2026, 10:32 PM IST

वाह री नोएडा पुलिस! सिर्फ 1 km स्पीड ज्यादा होने पर काटा चालान, लोकेशन सड़क की बजाए बीच समंदर में, पोस्ट वायरल

अनुजीत नाम के शख्स ने एक्स पर चालान का फोटो शेयर किया है (Image- X/@anujitshivam)

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सोचिए, आप एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हैं और आपकी स्पीड तय लिमिट से सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो जाती है. इसके लिए आपको 2000 रुपये का चालान थमा दिया जाए. इतना ही नहीं, चालान में आपकी गाड़ी की लोकेशन किसी सड़क या शहर की बजाय सीधे समंदर के बीच दिखाई दे. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस और AI कैमरों के वर्किंग सिस्टम पर बहस छेड़ दी है.

ये मामला यमुना एक्सप्रेसवे का है, जहां एक शख्स को 101 kmph की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का ई-चालान मिला. जबकि इस सड़क पर तय स्पीड लिमिट 100 kmph बताई गई है. गाड़ी की रफ्तार निर्धारित सीमा से महज 1 kmph ज्यादा थी.

चालान में समंदर के बीच कैसे पहुंच गई लोकेशन?

इस पूरे मामले को अनुजीत शिवम नाम के शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. उनका यूजरनेम @anujitshivam है. उन्होंने चालान की जानकारी देते हुए दावा किया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 101 kmph की स्पीड के लिए उनका 2000 रुपये का चालान काटा गया है. लेकिन इस चालान में सबसे हैरान करने वाली बात गाड़ी की लोकेशन थी. 

स्पीड कैमरे ने लोकेशन 0°N, 0°E दर्ज की थी. ये जगह अटलांटिक महासागर के बीचोंबीच पड़ती है. चालान में ऐसा लग रहा था, जैसे गाड़ी एक्सप्रेसवे पर नहीं, बल्कि समुद्र के बीच दौड़ रही हो.  

 

शख्स ने नोएडा ट्रैफिक पुलिस और यूपी ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए सवाल उठाया कि क्या सड़क सुरक्षा का सिस्टम इसी तरह काम करता है? उनका पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी इस मामले को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने क्या दिया जवाब?

पोस्ट पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई. पुलिस ने शख्स को ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर कॉल करने की सलाह दी. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी सिर्फ चालान की शिकायत तक सीमित नहीं रही. यूजर्स ने स्पीड लिमिट और AI कैमरों की सटीकता पर भी चर्चा शुरू कर दी.

AI कैमरों और स्पीड लिमिट पर छिड़ी बहस

कुछ यूजर्स का कहना था कि अगर एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 100 kmph है तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर को लगातार 100 की रफ्तार से ही गाड़ी चलानी चाहिए. एक यूजर ने सलाह दी कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 90 से 95 kmph की स्पीड बेहतर रहती है.

दूसरे यूजर ने AI कैमरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मशीनों के पास इंसानों जैसी समझ या परिस्थितियों को परखने की क्षमता नहीं होती. वे तय मानकों के आधार पर तस्वीरें और डेटा रिकॉर्ड करती हैं. कुछ लोगों ने इस मामले में कानूनी पहलू भी उठाया. 

क्या बोले इंटरनेट यूजर्स?

एक यूजर ने दावा किया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्पीड लिमिट में 5 फीसदी तक की छूट मिलती है और ऐसे में 101 kmph पर चालान नहीं कटना चाहिए. एक अन्य यूजर ने भी इससे जुड़ा नोटिफिकेशन शेयर करते हुए यही दावा किया.

इसके अलावा, कुछ लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे की 100 kmph की स्पीड लिमिट पर ही सवाल उठाए. उनका कहना था कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों को 120 kmph तक चलाने की अनुमति होनी चाहिए. सोशल मीडिया पर ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. 

ये भी पढ़ें- Lucknow: कार में 4000 रुपये का पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए भागे, सेल्समैन ने रोका तो हाईवे पर 500 मीटर तक घसीटा; Video

 

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