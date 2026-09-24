यमुना एक्सप्रेसवे बना 'हादसों का हाईवे', 12 महीनों में 60 जिंदगियां खत्म, स्लीपर बसों में जिंदा जले 22 लोग!

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ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट स्लीपर बस में भीषण आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई. इस एक्सप्रेसवे पर पिछले 12 महीनों में 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार (24 सितंबर 2026) की सुबह एक बार फिर वही हुआ जिसका डर हर मुसाफिर को लगा रहता है. एक निजी स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 9 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई. चीख-पुकार, धुएं का गुबार और जलती हुई बस का वो मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई.
ग्रेटर नोएडा की इस ताजा घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे अब सिर्फ तेज रफ्तार का रास्ता नहीं, बल्कि 'हादसों का हाईवे' बनता जा रहा है.
आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 12 महीनों के भीतर इस एक्सप्रेसवे पर हुए अलग-अलग हादसों में लगभग 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इनमें से सबसे डरावना आंकड़ा उन 22 बदकिस्मत यात्रियों का है, जो चलती स्लीपर बसों में लगी आग की वजह से जिंदा जल गए या दम घुटने से मारे गए. इसके अलावा साल 2025 में यहां सड़क हादसों में 65 लोगों की मौत हुई थी.
गुरुवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ ये हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि सिस्टम और लापरवाही का वो मिला-जुला रूप है जो लगातार लोगों की जान ले रहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एक्सप्रेसवे के ग्रेटर नोएडा वाले हिस्से पर एक स्लीपर बस यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी. सुबह का वक्त था, ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे.
तभी अचानक बस के केबिन या इंजन वाले हिस्से से धुआं उठना शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग के शोले में तब्दील हो गई. एक यात्री ने बताया, "जब मैं सो रहा था, तो किसी ने मुझे जगाया और बताया कि बस में आग लग गई है. हम सब घबराहट में बाहर निकलने के लिए भागे. वहां से निकलना आसान नहीं था, बहुत धुआं था. घबराहट के बीच, हम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे. बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी."
#WATCH | Greater Noida | A passenger says, "...I was asleep when someone banged on the door. When I woke up, there was already a huge crowd. I didn't pick up any of my belongings; I didn't even put on my shoes. I just grabbed my phone and stepped out. It was so crowded that… https://t.co/udoxnMaZrk pic.twitter.com/41N7aaXZZi— ANI (@ANI) September 24, 2026
पुलिस और बचाव दलों ने बस से 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. मृतकों में आठ पुरुष और एक महिला शामिल हैं. इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.
#WATCH ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश | यमुना एक्सप्रेसवे पर एक यात्री बस में आग लग गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/gwohndt6sg— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 23, 2026
जब तक यात्रियों को आग का अहसास हुआ, तब तक पूरी बस में धुआं भर चुका था. स्लीपर बसों की बनावट ऐसी होती है कि गलियारा बहुत संकरा होता है. हड़बड़ी में लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट या तो लॉक था या उस तक पहुंचने का रास्ता बंद था. नतीजा ये हुआ कि 9 लोग अंदर ही फंसे रह गए और जिंदा जल गए.
अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा और हादसों के पैटर्न को समझें, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों के पीछे तीन-चार मुख्य वजहें सामने आती हैं-
रात के सफर के दौरान प्राइवेट स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं अब कोई नई बात नहीं रह गई हैं. पिछले एक-दो सालों में देश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने लंबी दूरी की बसों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
जब भी किसी स्लीपर बस में आग लगती है, तो सवाल उठता है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाते? जिसके कुछ मुख्य कारण ये हैं-
यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स तो पूरा वसूला जाता है, लेकिन मुसाफिरों की सुरक्षा का क्या? क्या एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले निजी स्लीपर बसों की फिटनेस, फायर सेफ्टी और ड्राइवर के वर्किंग ऑवर्स की चेकिंग होती है?
आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को पहुंचने में कितना वक्त लगा? क्या गोल्डन आवर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया? ओवरस्पीडिंग पर चालान तो ऑनलाइन कट जाते हैं, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ियों को मौके पर रोककर चेकिंग करने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है.
अगर आप भी अक्सर नाइट ट्रैवल करते हैं, तो बस में चढ़ते ही इन बातों का ध्यान रखें-
यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को हुआ हादसा एक चेतावनी है. 12 महीनों में 60 से ज्यादा मौतें और 22 लोगों का जिंदा जल जाना महज एक आंकड़ा नहीं है, यह 60 परिवार हैं जो हमेशा के लिए उजड़ गए.
जब तक RTO, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और बस मालिक सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू नहीं करेंगे, तब तक चमचमाते एक्सप्रेसवे यूं ही इंसानी खून से लाल होते रहेंगे. सरकार को चाहिए कि स्लीपर बसों के सेफ्टी ऑडिट के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए, ताकि अगली बार किसी यात्री का सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर न बन बैठे.
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