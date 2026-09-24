यमुना एक्सप्रेसवे बना 'हादसों का हाईवे', 12 महीनों में 60 जिंदगियां खत्म, स्लीपर बसों में जिंदा जले 22 लोग!

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट स्लीपर बस में भीषण आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई. इस एक्सप्रेसवे पर पिछले 12 महीनों में 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार (24 सितंबर 2026) की सुबह एक बार फिर वही हुआ जिसका डर हर मुसाफिर को लगा रहता है. एक निजी स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 9 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई. चीख-पुकार, धुएं का गुबार और जलती हुई बस का वो मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई.

ग्रेटर नोएडा की इस ताजा घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे अब सिर्फ तेज रफ्तार का रास्ता नहीं, बल्कि 'हादसों का हाईवे' बनता जा रहा है.

हादसों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत

आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 12 महीनों के भीतर इस एक्सप्रेसवे पर हुए अलग-अलग हादसों में लगभग 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इनमें से सबसे डरावना आंकड़ा उन 22 बदकिस्मत यात्रियों का है, जो चलती स्लीपर बसों में लगी आग की वजह से जिंदा जल गए या दम घुटने से मारे गए. इसके अलावा साल 2025 में यहां सड़क हादसों में 65 लोगों की मौत हुई थी.

यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग

गुरुवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ ये हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि सिस्टम और लापरवाही का वो मिला-जुला रूप है जो लगातार लोगों की जान ले रहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एक्सप्रेसवे के ग्रेटर नोएडा वाले हिस्से पर एक स्लीपर बस यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी. सुबह का वक्त था, ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे.

यात्री ने सुनाई आपबीती

तभी अचानक बस के केबिन या इंजन वाले हिस्से से धुआं उठना शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग के शोले में तब्दील हो गई. एक यात्री ने बताया, "जब मैं सो रहा था, तो किसी ने मुझे जगाया और बताया कि बस में आग लग गई है. हम सब घबराहट में बाहर निकलने के लिए भागे. वहां से निकलना आसान नहीं था, बहुत धुआं था. घबराहट के बीच, हम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे. बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी."

#WATCH | Greater Noida | A passenger says, "...I was asleep when someone banged on the door. When I woke up, there was already a huge crowd. I didn't pick up any of my belongings; I didn't even put on my shoes. I just grabbed my phone and stepped out. It was so crowded that… https://t.co/udoxnMaZrk pic.twitter.com/41N7aaXZZi — ANI (@ANI) September 24, 2026

सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

पुलिस और बचाव दलों ने बस से 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. मृतकों में आठ पुरुष और एक महिला शामिल हैं. इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

मौत का ट्रैप कैसे बनी बस?

जब तक यात्रियों को आग का अहसास हुआ, तब तक पूरी बस में धुआं भर चुका था. स्लीपर बसों की बनावट ऐसी होती है कि गलियारा बहुत संकरा होता है. हड़बड़ी में लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट या तो लॉक था या उस तक पहुंचने का रास्ता बंद था. नतीजा ये हुआ कि 9 लोग अंदर ही फंसे रह गए और जिंदा जल गए.

यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों का पैटर्न

अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा और हादसों के पैटर्न को समझें, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों के पीछे तीन-चार मुख्य वजहें सामने आती हैं-

ओवरस्पीडिंग- एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 से 120 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं. जब कोई वाहन अचानक रुकता है या टायर फटता है, तो पीछे से आ रही गाड़ियों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता.

एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 से 120 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं. जब कोई वाहन अचानक रुकता है या टायर फटता है, तो पीछे से आ रही गाड़ियों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता. ड्राइवर को झपकी- रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सबसे ज्यादा हादसे होते हैं. लगातार ड्राइविंग करने के कारण ड्राइवरों को झपकी आ जाती है और बस सीधे डिवाइडर या आगे चल रहे ट्रक से टकरा जाती है.

रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सबसे ज्यादा हादसे होते हैं. लगातार ड्राइविंग करने के कारण ड्राइवरों को झपकी आ जाती है और बस सीधे डिवाइडर या आगे चल रहे ट्रक से टकरा जाती है. अनफिट गाड़ियां- निजी बस मालिक ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बसों में एक्स्ट्रा सीटें और स्लीपर केबिन बनवा लेते हैं. इससे बस का वजन बढ़ता है और कूलिंग/वायरिंग पर लोड पड़ता है.

नाइट ट्रैवल में आग लगने का बढ़ता ट्रेंड

रात के सफर के दौरान प्राइवेट स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं अब कोई नई बात नहीं रह गई हैं. पिछले एक-दो सालों में देश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने लंबी दूरी की बसों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

यमुना एक्सप्रेसवे पर बीते एक साल में हुए बड़े हादसे-

24 सितंबर 2026- ग्रेटर नोएडा के पास जेवर क्षेत्र में सुबह के समय एक निजी स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. अंदर फंसे 9 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई.

ग्रेटर नोएडा के पास जेवर क्षेत्र में सुबह के समय एक निजी स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. अंदर फंसे 9 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई. 30 जून 2026- मथुरा के पास माइलस्टोन 112 पर लखनऊ से नोएडा आ रही एक यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई. बस में 65 यात्री सवार थे और टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए,

मथुरा के पास माइलस्टोन 112 पर लखनऊ से नोएडा आ रही एक यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई. बस में 65 यात्री सवार थे और टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 7 फरवरी 2026- मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में नोएडा से कानपुर जा रही एक बस सड़क किनारे रुकी हुई थी. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित कंटेनर ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 6 यात्रियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए.

मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में नोएडा से कानपुर जा रही एक बस सड़क किनारे रुकी हुई थी. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित कंटेनर ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 6 यात्रियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. 16 दिसंबर 2025- सर्दियों की सुबह घने कोहरे के कारण मथुरा के पास बलदेव माइलस्टोन 127 पर एक के बाद एक 11 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए थे. जिनमें कार, बस समेत कई वाहन थे. इस भीषण हादसे में 19 लोग मारे गए थे जिनमें से 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी और 25 से अधिक लोग घायल हो गए.

सर्दियों की सुबह घने कोहरे के कारण मथुरा के पास बलदेव माइलस्टोन 127 पर एक के बाद एक 11 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए थे. जिनमें कार, बस समेत कई वाहन थे. इस भीषण हादसे में 19 लोग मारे गए थे जिनमें से 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी और 25 से अधिक लोग घायल हो गए. 21 नवंबर 2024- अलीगढ़ क्षेत्र में तड़के एक तेज रफ्तार डबल-डेकर बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 15 से ज्यादा मुसाफिर गंभीर रूप से घायल हुए थे.

स्लीपर बसें क्यों बन रही हैं 'चलता-फिरता ताबूत'?

जब भी किसी स्लीपर बस में आग लगती है, तो सवाल उठता है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाते? जिसके कुछ मुख्य कारण ये हैं-

अथॉरिटी और प्रशासन पर उठते सवाल

यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स तो पूरा वसूला जाता है, लेकिन मुसाफिरों की सुरक्षा का क्या? क्या एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले निजी स्लीपर बसों की फिटनेस, फायर सेफ्टी और ड्राइवर के वर्किंग ऑवर्स की चेकिंग होती है?

एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन मदद

आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को पहुंचने में कितना वक्त लगा? क्या गोल्डन आवर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया? ओवरस्पीडिंग पर चालान तो ऑनलाइन कट जाते हैं, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ियों को मौके पर रोककर चेकिंग करने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है.

सफर में अपनी जान कैसे बचाएं?

अगर आप भी अक्सर नाइट ट्रैवल करते हैं, तो बस में चढ़ते ही इन बातों का ध्यान रखें-

इमरजेंसी एग्जिट जरूर देखें- बस में बैठते ही देख लें कि आपातकालीन दरवाजा कहां है और क्या वह सच में खुल सकता है या उसे वेल्डिंग करके बंद कर दिया गया है.

बस में बैठते ही देख लें कि आपातकालीन दरवाजा कहां है और क्या वह सच में खुल सकता है या उसे वेल्डिंग करके बंद कर दिया गया है. शीशा तोड़ने का इंतजाम- अपने पास कोई भारी चीज रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर खिड़की का शीशा तोड़ा जा सके.

अपने पास कोई भारी चीज रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर खिड़की का शीशा तोड़ा जा सके. ज्वलनशील सामान से दूरी- अगर बस के गलियारे में बहुत ज्यादा सामान भरा है, तो तुरंत बस स्टाफ से शिकायत करें.

यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को हुआ हादसा एक चेतावनी है. 12 महीनों में 60 से ज्यादा मौतें और 22 लोगों का जिंदा जल जाना महज एक आंकड़ा नहीं है, यह 60 परिवार हैं जो हमेशा के लिए उजड़ गए.

जब तक RTO, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और बस मालिक सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू नहीं करेंगे, तब तक चमचमाते एक्सप्रेसवे यूं ही इंसानी खून से लाल होते रहेंगे. सरकार को चाहिए कि स्लीपर बसों के सेफ्टी ऑडिट के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए, ताकि अगली बार किसी यात्री का सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर न बन बैठे.

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