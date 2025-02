Yamuna Cleaning Mission Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की यमुना की गंदगी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. दिल्ली में 70 में 48 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही वे यमुना की सफाई का काम शुरू करेंगे. वहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यमुना की सफाई का वादा किया था. अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू करवा दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम ने जो वादा किया उस पर काम शुरू हो गया है.

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया, 'यमुना नदी की सफाई पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर और एक ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ आज से नदी में सफाई अभियान शुरू हो गया है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कल मुख्य सचिव और एसीएस (आई एंड एफसी) से मुलाकात की और उन्हें तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा.' न्यूज एजेंसी ANI पर पर यमुना सफाई के वीडियोज शेयर किये गए हैं.

चार चरणों में होगा काम

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक कर तुरंत सफाई कार्य शुरू करने के निर्देश दिए. इसके तहत चार स्तरीय रणनीति अपनाई गई है.

3 सालों में यमुना सफाई का प्लान

यमुना सफाई का प्लान 3 सालों का बनाया गया है. लगभग 3 वर्षों में नदी की सफाई का लक्ष्य रखने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होगी जिसमें डीजेबी, आई एंड एफसी, एमसीडी, पर्यावरण विभाग, पीडब्ल्यूडी और डीडीए शामिल हैं. इसके अलावा, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी उच्चतम स्तर पर निगरानी करेगी (डीपीसीसी) को शहर में औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में अनुपचारित अपशिष्टों के निर्वहन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.

