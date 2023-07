विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को डायरेक्ट एंट्री के विरोध में आए पहलवान, फेयर ट्रायल की मांग

डीएनए हिंदी: कुछ महीने पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री मिलने पर बवाल मच गया है. कई पहलवान सवाल उठा रहे हैं कि न तो ये दोनों फिट हैं, न पिछले एक साल से प्रैक्टिस की है और न ही कोई कंपटीशन जीता है, फिर कैसे इनको डायरेक्ट एंट्री दी जा रहा है. पहलवान अंतिम पंघाल का कहना है कि उन्होंने 2023 में ही सीनियर चैंपियनशिप में सिल्वर जीता लेकिन एंट्री विनेश फोगाट को मिल गई. पहलवान विशाल कालीरमण ने भी मांग की है कि फेयर ट्रायल किया जाए और उसके आधार पर ही एंट्री दी जाए.

पहलवान अंतिम पंघाल का कहना है, 'अंडर-21 चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल आया था. अभी 2023 में सीनियर चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था. एशियन गेम्स के ट्रायल में 53 किलोग्राम भार वर्ग में मैंने विनेश जी को मैंने हराया था. पिछले एक साल में उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, ना उन्होंने प्रैक्टिस की है, वह इंजरी में हैं फिर भी उनको डायरेक्ट भेजा जा रहा है. पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में मेरी उनके साथ 3-3 से बाउट हुई थी लेकिन मेरे साथ चीटिंग हुई.

#WATCH | Delhi: Wrestler Vishal Kaliraman says, "Even I play in the under 65kg category and for the Asian Games Bajrang Punia has been given direct entry without any trial. They have been staging a protest for a year now, while we have been practising. We appeal for a trial... We… https://t.co/X6b5LzOuyd pic.twitter.com/IOSmRDlXFR