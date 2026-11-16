टूटा रिकॉर्ड, अक्टूबर में थोक महंगाई दर 12.29 फीसदी पहुंची, तेजी से बढ़ी बिजली और खाने की कीमतें 

कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर भी 57.32 फीसदी से बढ़कर 70.80 फीसदी पर पहुंच गई

थोक महंगाई दर सितंबर 2026 में 11.39 फीसदी थी

सिंतबर में ईंधन-बिजली की महंगाई दर 25.85 फीसदी

देश में महंगाई ने रिकाॅर्ड तोड़ दिया है. अक्टूबर में थोक महंगाई दर (Wholesale Price Index) बढ़कर 12.29 फीसदी पर पहुंच गई. सितंबर में यह 11.39 फीसदी और और अगस्त 2026 में यह 9.92 फीसदी थी. 16 (अक्टूबर) सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, ईंधन और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी ने थोक महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है.

ईंधन और बिजली क्षेत्र में महंगाई की दर सितंबर के 25.85 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 32.84 फीसदी हो गई. वहीं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर भी 57.32 फीसदी से बढ़कर 70.80 फीसदी पर पहुंच गई. खनिज तेलों की महंगाई दर 40.02 फीसदी से बढ़कर 45.57 फीसदी दर्ज की गई. बिजली की कीमतों में भी सितंबर में 0.43 फीसदी की गिरावट के मुकाबले अक्टूबर में 8.06 फीसदी की महंगाई दर्ज की गई.

WPI inflation rises to 12.29% in October on sharp spike in fuel, crude prices Read @ANI Story I https://t.co/tQK3KL3Txd #WPI #inflation #crude https://t.co/tUjsg6JFP3 — ANI Digital (@ani_digital) November 16, 2026

खाने-पीने की चीजें पर भी महंगी की मार

महंगाई का असर खाद्य वस्तुओं पर भी पड़ा है. अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर बढ़कर 8.26 फीसदी हो गई, जबकि सितंबर में यह 8.14 फीसदी थी. प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई भी 8.67 फीसदी से बढ़कर 9.24 फीसदी पर पहुंच गई. खाद्य महंगाई का व्यापक WPI फूड इंडेक्स सितंबर के 8.66 फीसदी से मामूली घटकर अक्टूबर में 8.58 फीसदी रहा.

क्या कितना बढ़ा?

थोक महंगाई: 12.29%

ईंधन और बिजली: 32.84%

कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस: 70.80%

खाद्य वस्तुएं: 8.26%

मैन्युफैक्चरिंग: 9.54%

खुदरा महंगाई: 6.09%

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ी राहत

थोक महंगाई के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ी राहत मिली है. इस क्षेत्र की महंगाई दर सितंबर के 9.76 फीसदी से घटकर अक्टूबर में 9.54 फीसदी पर आ गई, जबकि बेसिक मेटल, केमिकल और खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना हुआ है.

खुदरा महंगाई ने पार RBI की सीमा

इससे पहले अक्टूबर के खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ाई थी. खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से अधिक है. यानी थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर महंगाई का दबाव बढ़ रहा है.

क्या रहा अक्टूबर में महंगाई दर बढ़ने का कारण?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बयान में कहा कि विभिन्न ग्रुपों में, खनिज तेल (जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं), कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य वस्तुएं, बुनियादी धातुओं का निर्माण, रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण, खाद्य उत्पादों का निर्माण, गैर-खाद्य वस्तुएं, कपड़ा निर्माण, रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण ये सभी अक्टूबर 2026 में WPI बढ़ने के मुख्य कारण रहे हैं.

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