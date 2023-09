India-China Border: चीन से निपटने के लिए अचूक अस्त्र, लद्दाख में तैयार होगा सबसे ऊंचा एयरबेस

डीएनए हिंदी: सीमा पर चीन की ओर से भारत को लगातार चुनौती मिल रही है और बीजिंग की चालाकियों से निपटने के लिए भारत ने भी सारी तैयारियां कर रखी हैं. पूर्वी लद्दाख के सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस इलाके में भारत अपनी सक्रियता और क्षमता बढ़ा रहा है. पूर्वी लद्दाख से करीब 30 किमी दूर न्योमा एयरफील्ड में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस तैयार कर रहा है. यह क्षेत्र भारत की सामरिक ताकत के लिहाज से महत्वपूर्ण इलाका है. माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक यह एयरबेस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा. इसके अलावा भारत ने लद्दाख के सीमावर्ती हिस्सों तक परिवहन और दूसरी सुविधाओं के विस्तार पर भी काफी ध्यान दिया है.

दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस बनेगा लद्दाख में

पूर्वी लद्दाख से करीब 30 किमी दूर न्योमा एयरफील्ड 2023 के अंत तक फाइटर जेट की उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा. इस एयरबेस को 14000 फीट की ऊंचाई पर बनेगा. यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस होगा. 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शिलान्यास करेंगे. बता दें कि चीन की सीमाओं से सटा यह इलाका रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है. चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत खुद को पूरी तरह से तैयार और मजबूत रखना चाहता है. बता दें कि इसी क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में चीन बॉर्डर के पास भारत दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क, टनल और फाइटर जेट बेस भी बना रहा है.

The Border Roads Organisation will be constructing World's highest fighter airfield at Nyoma in Ladakh. Shilanyas of this project will be done by Defence Minister Rajnath Singh on 12 Sep temper from Devak bridge in Jammu: BRO



