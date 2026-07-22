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भारत

क्या भारत से शुरू हुई थी मानव सभ्यता? मशहूर इतिहासकार की नई थ्योरी पर छिड़ी बहस, पश्चिमी दावों को दी चुनौती

इतिहास की किताबों में हमेशा से मेसोपोटामिया और मिस्र को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना गया है, लेकिन समुद्री इतिहासकार निक कॉलिन्स के दावों ने इस पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 22, 2026, 03:02 PM IST

क्या भारत से शुरू हुई थी मानव सभ्यता? मशहूर इतिहासकार की नई थ्योरी पर छिड़ी बहस, पश्चिमी दावों को दी चुनौती

प्राचीन भारत को लेकर इतिहासकार का बड़ा दावा (AI Image)

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  • समुद्री इतिहासकार निक कॉलिन्स का दावा, भारत दुनिया की सबसे पहली सभ्यता है
  • 19वीं सदी में यूरोपीय पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया में पहले खुदाई की 
  • सिंधु सभ्यता की खोज देर से होने के कारण मेसोपोटामिया को प्राथमिकता दी
  • सिंधु-सरस्वती सभ्यता में लोथल में दुनिया का पहला और बेहद उन्नत डॉकयार्ड था

हम अक्सर इतिहास की किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया (आधुनिक इराक) में पनपी थी, जिसके बाद मिस्र, यूनान और रोम का दौर आया. इस पुरानी कहानी में भारत को काफी बाद में जगह दी गई. लेकिन क्या हो अगर यह सोच ही गलत निकले? अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में 40 साल का लंबा अनुभव रखने वाले समुद्री इतिहासकार निक कॉलिन्स ने इस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती दी है. 

प्राचीन भारत से हुई थी सभ्यता शुरू!

कॉलिन्स का दावा है कि मेसोपोटामिया कभी सभ्यता का जनक था ही नहीं, बल्कि यह गौरव तो प्राचीन भारत को मिलना चाहिए. निक कॉलिन्स का कहना है कि जब उन्होंने प्राचीन दुनिया के व्यापारिक रास्तों, जहाजों की आवाजाही और सामान के लेन-देन के सबूतों को जोड़ना शुरू किया, तो सारे रास्ते सिर्फ एक ही जगह जाकर मिले- भारतीय उपमहाद्वीप.  

इतिहासकार निक कॉलिन्स का बड़ा दावा

फिर सवाल उठता है कि दुनिया की किताबों में मेसोपोटामिया को पहला स्थान क्यों मिला? कॉलिन्स के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह यूरोपीय पुरातत्वविदों का पक्षपात और परिस्थितियां थीं. जैसे 19वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने सबसे पहले मेसोपोटामिया में खुदाई शुरू की. वहां की सूखी जलवायु की वजह से मिट्टी की तख्तियां और पुरानी इमारतें सही सलामत बच गईं. 

भारत पर देर से दिया गया ध्यान

भारत की सिंधु-सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थलों- हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज 20वीं सदी की शुरुआत में हुई. तब तक पश्चिमी विद्वान मेसोपोटामिया को ही दुनिया की पहली सभ्यता घोषित कर चुके थे. कॉलिन्स का तर्क है कि सिंधु-सरस्वती सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सभ्यता थी. यहां ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, ढकी हुई नालियां, पक्की ईंटें और माप-तौल के मानकीकृत तरीके पहले से मौजूद थे. 

 

गुजरात के लोथल का किया जिक्र

गुजरात के लोथल में मिला विशाल ईंटों का ढांचा इसका सबसे बड़ा सबूत है. पश्चिमी विद्वानों ने शुरुआत में इसे केवल एक तालाब या नहाने का कुंड मान लिया था. लेकिन कॉलिन्स कहते हैं कि वह वास्तव में एक बेहद उन्नत डॉकयार्ड यानी जहाज बनाने और ठहराने की जगह था, जहां दर्जनों व्यापारिक जहाज एक साथ खड़े हो सकते थे. यूरोप को ऐसी समुद्री तकनीक विकसित करने में आगे 4,000 साल लग गए.

19वीं सदी में यूरोपीय इतिहासकारों ने एक सिद्धांत दिया कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में गोरे रंग के आर्यों ने भारत पर हमला किया और यहां संस्कृत, वेद और सभ्यता की नींव रखी. कॉलिन्स इस थ्योरी को खारिज करते हुए कहते हैं कि 19वीं सदी के पश्चिमी विद्वान यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि भारतीयों ने बिना किसी बाहरी मदद के इतनी महान सभ्यता खड़ी कर ली थी. ऋग्वेद में जिस विशाल सरस्वती नदी का बार-बार ज़िक्र मिलता है, वह तो इस कथित आक्रमण के समय से बहुत पहले ही सूख चुकी थी. 

पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ा व्यापार

मेसोपोटामिया की खुदाई में मिले सूती कपड़े, लकड़ी और मनके भारत की सिंधु सभ्यता से ही समुद्री रास्तों के जरिए वहां पहुचते थे. सुमेरियन साहित्य में भारत को 'मेलुहा' कहा गया है. यहां तक कि मेसोपोटामिया में एक ऐसी सील भी मिली है, जिस पर लिखा है- "मेलुहा भाषा का अनुवादक". इसका साफ मतलब है कि भारत के साथ व्यापार इतना बड़ा था कि मेसोपोटामिया के लोगों को द्विभाषिए रखने पड़ते थे.

निक कॉलिन्स की यह रिसर्च इतिहास को देखने का नजरिया बदलती है. प्राचीन भारत किसी बाहरी सभ्यता के आने का इंतजार नहीं कर रहा था. जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से सभ्यता के शुरुआती चरण में थे, तब भारत के शहर योजनाबद्ध तरीके से बस चुके थे, यहां के कारखानों में सामान बन रहा था और यहां के व्यापारी समुद्र पार करके दूर-दराज के देशों से व्यापार कर रहे थे. 

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