Women's Day 2025: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेलवे ने एक अनूठी पहल की है. शनिवार को केंद्रीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22223) पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से साईंनगर शिरडी तक दौड़ने वाली इस ट्रेन का संचालन महिला लोको पायलटों, टिकट परीक्षकों और अन्य रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा. यह कदम रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है.

इस ट्रेन की बागडोर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव संभालेंगी, जबकि उनकी सहायक लोको पायलट संगीता कुमारी होंगी. ट्रेन परिचालन की जिम्मेदारी श्वेता घोणे को सौंपी गई है. इस ऐतिहासिक यात्रा में महिला यात्रा टिकट परीक्षक (TTE) की एक विशेष टीम तैनात की गई है, जिसमें प्रमुख टिकट परीक्षक अनुष्का केपी और एमजे राजपूत के साथ वरिष्ठ टिकट परीक्षक सरिका ओझा, सुवर्णा पश्ते, कविता मराल और मनीषा राम शामिल हैं.

