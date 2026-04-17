20 घंटे की बहस, समर्थन में सिर्फ 298 वोट... लोकसभा में पारित नहीं हो सका महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, 5 Points में समझें

Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संसोधन बिल पर वोटिंग के दौरान कुल 528 वोट पड़े, जिनमें से 298 समर्थन में और 230 विरोध में थे. जिसके बाद यह विधेयक 54 वोटों से गिर गया.

Women Reservation Bill: लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया गया महिला आरक्षण से जुड़ा 131वें संसोधन बिल पारित नहीं हो सका. वोटिंग के दौरान बिल 54 वोटों से गिर गया. इस विधेयक को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी. वोटिंग के दौरान बिल पर कुल 528 वोट पड़े, जिनमें से 298 समर्थन में और 230 विरोध में थे. वोटिंग के आंकड़ों के अनुसार, इस संशोधन बिल को पारित कराने के लिए सरकार को 352 वोट की जरूरत थी.

सरकार नहीं पास करा सकी बिल

संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस संशोधन बिल पर लोकसभा में करीब 20 घंटे चली चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी-नोंकझोंक देखने को मिली. गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद वोटिंग कराई गई. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार इस बिल को पास कराने में नाकाम रही. बीजेपी ने इसका विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा है और ऐलान किया है कि पार्टी 18 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी.

2029 चुनाव में महिलाएं देंगी जवाब- शाह

गृहमंत्री अमित शाह ने बिल पारित नहीं होने के पीछे कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि बिल गिर जाने पर जयनाद करना निंदनीय है. शाह ने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है. यह बात यहां तक नहीं रुकेगी, बहुत दूर तक जाएगी. विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ राज्यों के चुनाव में देखने को मिलेगा. महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का जो अधिकार मिलना था, वो अब नहीं मिल पाएगा.

ये संविधान पर हमला- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस विधेयक को 'संविधान पर हमला' बताया. उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ी चालाकी से देश के चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश कर रही है, जिसे विपक्ष कभी कामयाब नहीं होने देगा. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं, बल्कि इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी.

ये बिल सिर्फ सत्ता हथियाने की कोशिश

राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका है. ये विधेयक तो चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है. यह बिल एससी-एसटी और ओबीसी के अधिकारों के छिनने के लिए लाया गया. इससे महिला सशक्तिकरण से कोई लेना-देना नहीं है, यह सिर्फ सत्ता हथियाने की कोशिश है. सरकार उत्तर और दक्षिण भारत में भेदभाव करना चाहती है. दलित और आदिवासियों की भागीदारी कम करना चाहती है, जिसे हम कभी नहीं होने देंगे.

प्रियंका गांधी ने बताया बिल क्यों नहीं हो सका पास?

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस बिल के जरिए कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने और अगले चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए ढांचा बनाया जा रहा है. अगर सरकार बिना परिसीमन और जनगणना की शर्तों के बिना महिला आरक्षण बिल लाती, तो इसे आसानी से लागू किया जा सकता था. सरकार ने इस बिल को परिसीमन से जोड़ा और पुरानी जनगणना से जोड़ा, जिस कारण यह पारित नहीं हो सका.

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