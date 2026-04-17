FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
20 घंटे की बहस, समर्थन में सिर्फ 298 वोट... लोकसभा में पारित नहीं हो सका महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, 5 Points में समझें

20 घंटे की बहस, समर्थन में सिर्फ 298 वोट... लोकसभा में पारित नहीं हो सका महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, 5 Points में समझें

Horoscope 18 April 2026: मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वाइफ के लिए दांव पर लगा दिया था क्रिकेट करियर, पत्नी को अलमारी में बंद कर देता था ये पाकिस्तानी खिलाड़ी

वाइफ के लिए दांव पर लगा दिया था क्रिकेट करियर, पत्नी को अलमारी में बंद कर देता था ये पाकिस्तानी खिलाड़ी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये

Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये

Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन

Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा

Homeभारत

भारत

20 घंटे की बहस, समर्थन में सिर्फ 298 वोट... लोकसभा में पारित नहीं हो सका महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, 5 Points में समझें

Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संसोधन बिल पर वोटिंग के दौरान कुल 528 वोट पड़े, जिनमें से 298 समर्थन में और 230 विरोध में थे. जिसके बाद यह विधेयक 54 वोटों से गिर गया.

Latest News

रईश खान

Updated : Apr 18, 2026, 12:10 AM IST

20 घंटे की बहस, समर्थन में सिर्फ 298 वोट... लोकसभा में पारित नहीं हो सका महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, 5 Points में समझें

Women Reservation Bill

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Women Reservation Bill: लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया गया महिला आरक्षण से जुड़ा 131वें संसोधन बिल पारित नहीं हो सका. वोटिंग के दौरान बिल 54 वोटों से गिर गया. इस विधेयक को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी. वोटिंग के दौरान बिल पर कुल 528 वोट पड़े, जिनमें से 298 समर्थन में और 230 विरोध में थे. वोटिंग के आंकड़ों के अनुसार, इस संशोधन बिल को पारित कराने के लिए सरकार को 352 वोट की जरूरत थी.

सरकार नहीं पास करा सकी बिल
संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस संशोधन बिल पर लोकसभा में करीब 20 घंटे चली चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी-नोंकझोंक देखने को मिली. गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद वोटिंग कराई गई. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार इस बिल को पास कराने में नाकाम रही. बीजेपी ने इसका विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा है और ऐलान किया है कि पार्टी 18 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी.

2029 चुनाव में महिलाएं देंगी जवाब- शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने बिल पारित नहीं होने के पीछे कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि बिल गिर जाने पर जयनाद करना निंदनीय है. शाह ने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है. यह बात यहां तक नहीं रुकेगी, बहुत दूर तक जाएगी. विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ राज्यों के चुनाव में देखने को मिलेगा. महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का जो अधिकार मिलना था, वो अब नहीं मिल पाएगा.

ये संविधान पर हमला- राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस विधेयक को 'संविधान पर हमला' बताया. उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ी चालाकी से देश के चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश कर रही है, जिसे विपक्ष कभी कामयाब नहीं होने देगा. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं, बल्कि इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी.

ये बिल सिर्फ सत्ता हथियाने की कोशिश
राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका है. ये विधेयक तो चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है. यह बिल एससी-एसटी और ओबीसी के अधिकारों के छिनने के लिए लाया गया. इससे महिला सशक्तिकरण से कोई लेना-देना नहीं है, यह सिर्फ सत्ता हथियाने की कोशिश है. सरकार उत्तर और दक्षिण भारत में भेदभाव करना चाहती है. दलित और आदिवासियों की भागीदारी कम करना चाहती है, जिसे हम कभी नहीं होने देंगे.

प्रियंका गांधी ने बताया बिल क्यों नहीं हो सका पास?
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस बिल के जरिए कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने और अगले चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए ढांचा बनाया जा रहा है. अगर सरकार बिना परिसीमन और जनगणना की शर्तों के बिना महिला आरक्षण बिल लाती, तो इसे आसानी से लागू किया जा सकता था. सरकार ने इस बिल को परिसीमन से जोड़ा और पुरानी जनगणना से जोड़ा, जिस कारण यह पारित नहीं हो सका.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये
Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये
Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन
Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा
पेट्रोल-डीजल के बाद इन 3 तेलों की दुनिया भर में डिमांड, भारत में ये Oil बिकता है सबसे ज्यादा?
पेट्रोल-डीजल के बाद इन 3 तेलों की दुनिया भर में डिमांड, भारत में ये Oil बिकता है सबसे ज्यादा?
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Cloves Tips: नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करेगा लौंग का ये सीक्रेट टोटका, घर में आएगा पैसा और खुशहाली
नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करेगा लौंग का ये सीक्रेट टोटका, घर में आएगा पैसा और खुशहाली
Abujh Muhurat 2026: अक्षय तृतीया ही नहीं, साल में इन तिथि पर भी होते हैं अबूझ मुहूर्त, किसी भी समय कर सकते हैं शुभ काम
अक्षय तृतीया ही नहीं, साल में इन तिथि पर भी होते हैं अबूझ मुहूर्त, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं शुभ काम
Numerology: इन 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन कर देता है बीमार, खूब पैसा और पावरफुल होकर भी नहीं मिलती खुशी
इन 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन कर देता है बीमार, खूब पैसा और पावरफुल होकर भी नहीं मिलती खुशी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी
Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
MORE
Advertisement