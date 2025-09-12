Maharashtra: आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी महिला, पुलिस हिरासत में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?
महाराष्ट्र में सेना की नकली वर्दी पहनकर खुद को कैप्टन बताने वाली महिला गिरफ्तार हुई है. उसके पास से फर्जी आईडी, हथियार और मेडल बरामद हुए हैं. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिले के दौलताबाद से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी. आरोपी महिला का नाम रुचिका अजीत जैन (48) है. पुलिस ने उसके घर से सेना की नकली वर्दी और कई संदिग्ध सामान बरामद किए हैं. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दौलताबाद इलाके के धरमपुर प्लॉट नंबर 16 में रहने वाली महिला अक्सर सेना की वर्दी पहनकर नजर आती है.
दरअसल, इसी आधार पर 11 सितंबर को उसके घर पर छापा मारा गया. छापेमारी के दौरान पुलिस और सैन्य खुफिया विभाग की टीम ने दो तरह की सेना की वर्दियां जब्त कीं, जिन पर कैप्टन रैंक के स्टार और स्पेशल फोर्स के बैज लगे हुए थे. इसके अलावा घर से डेबोनेयर सिक्योरिटी पीपल नाम का नकली पहचान पत्र, सैन्य वर्दी में उसकी फोटो वाला एक फ्रेम, मेडल, पुरस्कार, निमंत्रण पत्र, एयर पिस्टल और राइफल जैसी चीजें भी मिलीं. यहां तक कि युद्ध स्मारकों की तस्वीरें भी उसके पास से बरामद की गईं.
जांच में सामने आया है कि रुचिका खुद को कैप्टन बताकर कई जगह घूमती थी और लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती थी कि वह सेना से जुड़ी हुई है. इससे पहले उसने खुद को कई कार्यक्रमों में सेना की अधिकारी बताकर पेश भी किया था. सूत्रों के मुताबिक, पुणे स्थित दक्षिणी कमान की सैन्य खुफिया टीम इस मामले की जांच में जुड़ी हुई थी. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रुचिका के इस पूरे खेल का मकसद क्या था और उसने नकली वर्दी और पहचान पत्र का इस्तेमाल कहां-कहां किया.
फिलहाल आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है और पूछताछ जारी है. पुलिस को शक है कि इस पूरे मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं. आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
