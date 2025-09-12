Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

Food Facts: पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान

Maharashtra: आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी महिला, पुलिस हिरासत में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

Food Facts: पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान

पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप

Homeभारत

भारत

Maharashtra: आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी महिला, पुलिस हिरासत में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

महाराष्ट्र में सेना की नकली वर्दी पहनकर खुद को कैप्टन बताने वाली महिला गिरफ्तार हुई है. उसके पास से फर्जी आईडी, हथियार और मेडल बरामद हुए हैं. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 12, 2025, 05:13 PM IST

Maharashtra: आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी महिला, पुलिस हिरासत में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे
Add DNA as a Preferred Source

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिले के दौलताबाद से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी. आरोपी महिला का नाम रुचिका अजीत जैन (48) है. पुलिस ने उसके घर से सेना की नकली वर्दी और कई संदिग्ध सामान बरामद किए हैं. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दौलताबाद इलाके के धरमपुर प्लॉट नंबर 16 में रहने वाली महिला अक्सर सेना की वर्दी पहनकर नजर आती है. 

नकली पहचान पत्र बरामद

दरअसल, इसी आधार पर 11 सितंबर को उसके घर पर छापा मारा गया. छापेमारी के दौरान पुलिस और सैन्य खुफिया विभाग की टीम ने दो तरह की सेना की वर्दियां जब्त कीं, जिन पर कैप्टन रैंक के स्टार और स्पेशल फोर्स के बैज लगे हुए थे. इसके अलावा घर से डेबोनेयर सिक्योरिटी पीपल नाम का नकली पहचान पत्र, सैन्य वर्दी में उसकी फोटो वाला एक फ्रेम, मेडल, पुरस्कार, निमंत्रण पत्र, एयर पिस्टल और राइफल जैसी चीजें भी मिलीं. यहां तक कि युद्ध स्मारकों की तस्वीरें भी उसके पास से बरामद की गईं. 

रुचिका के इस पूरे खेल का मकसद क्या था?

जांच में सामने आया है कि रुचिका खुद को कैप्टन बताकर कई जगह घूमती थी और लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती थी कि वह सेना से जुड़ी हुई है. इससे पहले उसने खुद को कई कार्यक्रमों में सेना की अधिकारी बताकर पेश भी किया था. सूत्रों के मुताबिक, पुणे स्थित दक्षिणी कमान की सैन्य खुफिया टीम इस मामले की जांच में जुड़ी हुई थी. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रुचिका के इस पूरे खेल का मकसद क्या था और उसने नकली वर्दी और पहचान पत्र का इस्तेमाल कहां-कहां किया. 

यह भी पढ़ें: मैतेई-कुकी संघर्ष के बाद PM मोदी कल करेंगे मणिपुर का पहला दौरा, आधिकारिक तौर पर हो गई पुष्टि

फिलहाल आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है और पूछताछ जारी है. पुलिस को शक है कि इस पूरे मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं. आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम
PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम
Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी
Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE