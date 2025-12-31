FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या है Kessler syndrome, जिससे मंडराया दुनिया भर में इंटरनेट बाधित होने का खतरा!

क्या है Kessler syndrome, जिससे मंडराया दुनिया भर में इंटरनेट बाधित होने का खतरा!

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

कैश, गोल्ड, फ्लैट और गाड़ी... CM नीतीश कुमार के पास क्या-क्या है, साल 2025 के आखिरी दिन किया संपत्ति का खुलासा

कैश, गोल्ड, फ्लैट और गाड़ी... CM नीतीश कुमार के पास क्या-क्या है, साल 2025 के आखिरी दिन किया संपत्ति का खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

Homeभारत

भारत

कर्नाटक में चलती बस में युवती के साथ यौन उत्पीड़न, पीड़िता ने बनाया 2.44 मिनट का वीडियो

पीड़िता द्वारा रिकॉर्ड किया गया 2.44 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उसे उसके साहस के लिए सराहना मिली है. उन्होंने वीडियो पुलिस को भी टैग किया.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 31, 2025, 11:18 PM IST

कर्नाटक में चलती बस में युवती के साथ यौन उत्पीड़न, पीड़िता ने बनाया 2.44 मिनट का वीडियो

कर्नाटक में चलती बस में युवती के साथ यौन उत्पीड़न (AI generated image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कर्नाटक के कारवार जिले में बुधवार को चलती बस में एक युवती के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई. पीड़िता ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पीड़िता ने लड़कियों से अपील की कि जब उनके साथ ऐसी घटना हो तो वे चुप न रहें. उनसे अपनी आवाज उठाएं और अपने लिए खड़े हों.

पीड़िता द्वारा रिकॉर्ड किया गया 2.44 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उसे उसके साहस के लिए सराहना मिली है. उन्होंने वीडियो पुलिस को भी टैग किया. इसके बाद अंकोला पुलिस ने शिकायत दर्ज की. पुलिस अधीक्षक एम.एन. दीपन ने कहा कि वीडियो के आधार पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो में पीड़िता कह रही हैं, "मैं अंकोला जा रही थी. मेरा भाई मेरे साथ था. उसे खिड़की वाली सीट चाहिए थी, इसलिए वह हटकर खिड़की के पास बैठ गया. यह तीन सीटों वाली सीट थी और मेरे बगल वाली सीट खाली थी. एक युवक आया और मेरे बगल में बैठ गया. वह लगभग 28 साल का लग रहा था."

सरकारी बस में हुआ कांड

उन्होंने कहा कि वह उससे कहीं और बैठने के लिए नहीं कह सकती थी, क्योंकि यह सरकारी बस थी. उन्होंने कहा, "मैं सो रही थी. जब मैं उठी तो मैंने देखा कि उस आदमी का हाथ मेरे सीने पर रखा था. मैं चौंक गई और कांपने लगी. मुझे पहले समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दूं. फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उसे डांटा, पूछा कि क्या वह ऐसे कामों के लिए बसों में आता है."

उन्होंने आगे बताया, "डांटने के बाद भी वह नहीं हटा और मेरे बगल में बैठा रहा. मैंने उसे फिर से डांटा और उसे सीट से धक्का देकर हटा दिया. तब मुझे लगा कि मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए. जब ​​बस रुकी, तो आरोपी ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की और बस से उतरने लगा. मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके सिर पर मारा. उस समय, वह कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया. मैं चाहती थी कि यह वीडियो उसके परिवार वालों तक पहुंचे। उसके इस काम के बारे में उसके पिता, बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों को पता चलना चाहिए."

महिलाओं और लड़कियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, "अगर लड़के आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो चुप न रहें. आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई आपका साथ दे या न दे. मदद के लिए चिल्लाएं और सुनिश्चित करें कि उनके गंदे काम सबके सामने आएं. किसी भी कारण से चुप न रहें."

(With inputs from IANS)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव
PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव
2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल
2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल
BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान
BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान
2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स
2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स
कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी
कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Putrada Ekadashi 2025: आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
MORE
Advertisement