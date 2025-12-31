कर्नाटक में चलती बस में युवती के साथ यौन उत्पीड़न, पीड़िता ने बनाया 2.44 मिनट का वीडियो

पीड़िता द्वारा रिकॉर्ड किया गया 2.44 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उसे उसके साहस के लिए सराहना मिली है. उन्होंने वीडियो पुलिस को भी टैग किया.

कर्नाटक के कारवार जिले में बुधवार को चलती बस में एक युवती के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई. पीड़िता ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पीड़िता ने लड़कियों से अपील की कि जब उनके साथ ऐसी घटना हो तो वे चुप न रहें. उनसे अपनी आवाज उठाएं और अपने लिए खड़े हों.

पीड़िता द्वारा रिकॉर्ड किया गया 2.44 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उसे उसके साहस के लिए सराहना मिली है. उन्होंने वीडियो पुलिस को भी टैग किया. इसके बाद अंकोला पुलिस ने शिकायत दर्ज की. पुलिस अधीक्षक एम.एन. दीपन ने कहा कि वीडियो के आधार पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो में पीड़िता कह रही हैं, "मैं अंकोला जा रही थी. मेरा भाई मेरे साथ था. उसे खिड़की वाली सीट चाहिए थी, इसलिए वह हटकर खिड़की के पास बैठ गया. यह तीन सीटों वाली सीट थी और मेरे बगल वाली सीट खाली थी. एक युवक आया और मेरे बगल में बैठ गया. वह लगभग 28 साल का लग रहा था."

सरकारी बस में हुआ कांड

उन्होंने कहा कि वह उससे कहीं और बैठने के लिए नहीं कह सकती थी, क्योंकि यह सरकारी बस थी. उन्होंने कहा, "मैं सो रही थी. जब मैं उठी तो मैंने देखा कि उस आदमी का हाथ मेरे सीने पर रखा था. मैं चौंक गई और कांपने लगी. मुझे पहले समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दूं. फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उसे डांटा, पूछा कि क्या वह ऐसे कामों के लिए बसों में आता है."

उन्होंने आगे बताया, "डांटने के बाद भी वह नहीं हटा और मेरे बगल में बैठा रहा. मैंने उसे फिर से डांटा और उसे सीट से धक्का देकर हटा दिया. तब मुझे लगा कि मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए. जब ​​बस रुकी, तो आरोपी ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की और बस से उतरने लगा. मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके सिर पर मारा. उस समय, वह कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया. मैं चाहती थी कि यह वीडियो उसके परिवार वालों तक पहुंचे। उसके इस काम के बारे में उसके पिता, बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों को पता चलना चाहिए."

महिलाओं और लड़कियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, "अगर लड़के आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो चुप न रहें. आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई आपका साथ दे या न दे. मदद के लिए चिल्लाएं और सुनिश्चित करें कि उनके गंदे काम सबके सामने आएं. किसी भी कारण से चुप न रहें."

(With inputs from IANS)

