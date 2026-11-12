छेड़छाड़ का विरोध किया तो महिला को मुंबई लोकल से दिया धक्का, गंवाना पड़ा हाथ- 10 प्वाइंट में जानें सभी अपडेट्स 

घटना में महिला का बायां हाथ ट्रेन के नीचे आ गया, जिसके चलते उसे काटना पड़ा. युवती के सिर पर 16 टांके भी लगे हैं. पुलिस ने 53 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
भयंदर रेलवे पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 53 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है.
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. छेड़छाड़ का विरोध करने पर 20 साल की एक महिला को लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिससे उसका बायां हाथ कट गया. भयंदर रेलवे पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 53 साल के आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी जितेंद्र हिरमुखे पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी नायगांव ईस्ट के वाकीपाड़ा का रहने वाला है और कैंसर पीड़ित बताया जा रहा है.
53 साल के आरोपी ने ट्रेन से दे दिया धक्का
- पीड़ित शादीशुदा है और नायगांव में रहती है. 4 नवंबर की शाम को जब वह बोरीवली से विरार लोकल ट्रेन से जा रही थी तभी यह घटना हुई. ट्रेन में भीड़ होने की वजह से, वह गलती से दिव्यांगों के लिए रिजर्व डिब्बे में चढ़ गई.
- पुलिस के मुताबिक, उसी डिब्बे में सफर कर रहे हिरमुखे ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. उसने छेड़छाड़ का विरोध किया और उसका डटकर सामना किया, तो बहस शुरू हो गई.
- पुलिस ने बताया कि ट्रेन के नायगांव स्टेशन पहुंचने के बाद भी झगड़ा जारी रहा, जहां आरोपी ने कथित तौर पर उसे ट्रेन से धक्का दे दिया. धक्का देने से वह दो डिब्बों के बीच गैप में गिर गई. जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, ट्रेन चल पड़ी और वह बुरी तरह घायल हो गई.
- घायल अवस्था में उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. हालत बिगड़ने के बाद उसे आगे के इलाज के लिए कूपर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. उसकी चोटें बहुत ज्यादा थीं, इसलिए डॉक्टरों को कोहनी के नीचे से उसका बायां हाथ काटना पड़ा.
- आरोपी कथित तौर पर घटना के बाद अपना चेहरा रूमाल से ढककर भाग गया. हालांकि, रेलवे पुलिस ने कई जगहों से CCTV फुटेज की जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया. भायंदर रेलवे पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गणपत तुम्बाडा ने कहा, 'हमने अलग-अलग जगहों से CCTV फुटेज की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे.
- पीड़िता ने बताया कि ट्रेन में चढ़ने के बाद से उस अंकल ने गंदी हरकत शुरू कर दी. वह मुझे बुरी तरह से टच कर रहे थे. मैंने उन्हें कहा कि आपके घर में मां-बहन नहीं है क्या? फिर मैंने उन्हें गाली दी तो उन्होंने भी पलटकर मुझे गाली दी.
- इसके बाद मैंने उन्हें मारने के लिए चप्पल निकाली तो उन्होंने भी मुझे चप्पल मारी. फिर उन्होंने मुझे ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया. मेरा एक हाथ कट गया है. मैं अपना घर अकेले संभालती हूं. मेरे सर में भी टांके आए हैं. अब मुझे सिर्फ न्याय चाहिए.
- वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी इसे लेकर बयान आया है. वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि नायगांव स्टेशन पर महिला पैसेंजर के साथ हुई घटना के बाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) भायंदर ने 9 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
- बयान में बताया गया कि 4 नवंबर को लगभग 19:04 बजे हुई, नायगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक घायल महिला अवस्था में मिली थी. उसे तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जनसेवा हॉस्पिटल, वसई ले जाया गया. उस समय, शुरू में इस घटना को एक्सीडेंटल माना गया था. इसके बाद 6 तारीख को उसे कूपर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया.
- पीड़िता के बयान के आधार पर भायंदर GRP में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 74, 117(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया.आरोपी फिलहाल GRP भायंदर की कस्टडी में है. मामले की जांच GRP कर रही है.