छेड़छाड़ का विरोध किया तो महिला को मुंबई लोकल से दिया धक्का, गंवाना पड़ा हाथ- 10 प्वाइंट में जानें सभी अपडेट्स 

घटना में महिला का बायां हाथ ट्रेन के नीचे आ गया, जिसके चलते उसे काटना पड़ा. युवती के सिर पर 16 टांके भी लगे हैं. पुलिस ने 53 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. छेड़छाड़ का विरोध करने पर 20 साल की एक महिला को लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिससे उसका बायां हाथ कट गया. भयंदर रेलवे पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 53 साल के आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी जितेंद्र हिरमुखे पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी नायगांव ईस्ट के वाकीपाड़ा का रहने वाला है और कैंसर पीड़ित बताया जा रहा है.

53 साल के आरोपी ने ट्रेन से दे दिया धक्का