Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस

झारखंड के चक्रधरपुर शहर के भारत भवन चौक पर कूड़े के ढेर में एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिला है, जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा बताई जा रही है. पुलिस को शक है कि उसकी हत्या कर शव को बोरे में भरकर आग लगा दी गई. अपराधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.



उन्होंने बताया कि शव पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपमंडलीय शहर के व्यस्त भारत भवन चौक पर कूड़े के ढेर में मिला, जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, शव आधे से ज़्यादा जल चुका था. उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. चक्रधरपुर पुलिस थाने के प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो सकी है.उन्होंने बताया कि घटना के पीछे के लोगों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

अभी तक नहीं हुई मृतका की पहचान

उन्होंने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया, ऐसा संदेह है कि महिला की हत्या की गई है और सबूत छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर आग लगा दी गई है. पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र 30 वर्ष से अधिक लग रही थी. अभी तक की मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से गुमशुदगी का पता लगाने में जुटी हैं.

