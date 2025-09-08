Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड
Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय
Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस
उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति
Cholesterol Risk: शरीर के किस अंग में सबसे पहले जमता है कोलेस्ट्रॉल? हार्ट अटैक ही नहीं, इन 5 बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है
दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम? नोएडा-गाजियाबाद या गुरुग्राम में बारिश होगी?
रूस को घेरने के लिए भारत जैसे देशों पर और टैरिफ की प्लानिंग, ट्रंप ने कहा पुतिन को अब...
मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'
ट्रायल में पूरी तरह कारगर रही रूस की कैंसर वैक्सीन, जानें मरीजों के लिए कब होगी उपलब्ध
Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स
भारत
पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपमंडलीय शहर के व्यस्त भारत भवन चौक पर कूड़े के ढेर में शव पड़ा मिला, जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, शव आधे से ज़्यादा जल चुका था. उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया.
झारखंड के चक्रधरपुर शहर के भारत भवन चौक पर कूड़े के ढेर में एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिला है, जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा बताई जा रही है. पुलिस को शक है कि उसकी हत्या कर शव को बोरे में भरकर आग लगा दी गई. अपराधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.
उन्होंने बताया कि शव पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपमंडलीय शहर के व्यस्त भारत भवन चौक पर कूड़े के ढेर में मिला, जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, शव आधे से ज़्यादा जल चुका था. उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. चक्रधरपुर पुलिस थाने के प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो सकी है.उन्होंने बताया कि घटना के पीछे के लोगों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.
उन्होंने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया, ऐसा संदेह है कि महिला की हत्या की गई है और सबूत छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर आग लगा दी गई है. पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र 30 वर्ष से अधिक लग रही थी. अभी तक की मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से गुमशुदगी का पता लगाने में जुटी हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.