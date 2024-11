Delhi Fake Job Viral Video: दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की और एक जॉब कंसल्टेंसी कंपनी की HR के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर मारपीट होती दिखाई दे रही है. वीडियो में दावा किया गया है कि महिला HR प्रीति मल्होत्रा अपनी फेक जॉब सेंटर चलाती है, जहां जॉब दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता.

पैसे मांगने पर हुई लड़ाई

वहीं कैंडिडेट के पैसे वापस मांगने पर महिला HR से मारपीट करती है. वीडियो में कैंडिडेट महिला से यह पूछ रही है कि उसने पेमेंट की है या नहीं, लेकिन जब महिला ने थप्पड़ मारा तो दोनों के बीच हाथापाई हो गई. महिला HR लगातार कैंडिडेट को धमकाते हुए वीडियो बनाने की कोशिश करती है. पुलिस से शिकायत करने की धमकी देती है.

KINDLY INTERVENE @DcpNorthDelhi @DelhiPolice @CPDelhi



Preeti Malhotra is allegedly running a fake job centre in Wazirpur Computer Market where they take money from candidates in name of job but then don't do anything



When news channel @JhalkoDelhi exposed this after… pic.twitter.com/qlOxQXLRDQ