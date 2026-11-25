दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के बाली में भगवान विष्णु और गरुड़ की 121 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची इस प्रतिमा को बनाने में मूर्तिकार आई न्योमन नुआर्ता को 28 साल लगे. जानिए गरुड़ विष्णु केंचना की पूरी कहानी, पद्म श्री सम्मान का दिलचस्प इतिहास.

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के बाली में भगवान विष्णु और गरुड़ की 121 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा

Worlds tallest vishnu garuda statue: दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में एक ऐसी कलाकृति मौजूद है, जो पहली नजर में ही लोगों को हैरान कर देती है. यहां भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ पर सवार हैं. यह कोई सामान्य प्रतिमा नहीं, बल्कि करीब 121 मीटर यानी लगभग 400 फीट ऊंचा विशाल स्मारक है. इसकी ऊंचाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी इसके सामने छोटी नजर आती है. बाली द्वीप की पहाड़ियों पर बनी इस प्रतिमा को तैयार करने में एक कलाकार के जीवन के करीब 28 साल लग गए. दिलचस्प बात यह है कि इस अद्भुत कलाकृति को बनाने वाले इंडोनेशियाई मूर्तिकार को भारत सरकार ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया है.

आखिर इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में भगवान विष्णु और गरुड़ की इतनी विशाल प्रतिमा कैसे बनी? वहां गरुड़ को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? और इस स्मारक को बनाने वाले कलाकार की कहानी क्या है? आइए जानते हैं.

बाली की पहाड़ियों पर विराजमान हैं भगवान विष्णु

इंडोनेशिया के बाली द्वीप के उंगासन इलाके में गरुड़ विष्णु केंचना (Garuda Wisnu Kencana) नाम का एक विशाल कल्चरल पार्क है. इसी परिसर में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ की भव्य प्रतिमा स्थापित है. इसे GWK के नाम से भी जाना जाता है.

इस स्मारक की कुल ऊंचाई करीब 121 मीटर है. इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ की मुख्य प्रतिमा लगभग 75 मीटर ऊंची है, जबकि इसके नीचे बना विशाल आधार करीब 45 मीटर का है. यानी इस स्मारक को जमीन से लेकर सबसे ऊपरी हिस्से तक देखें तो यह करीब 400 फीट ऊंचा दिखाई देता है.

इसकी तुलना अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करें तो वहां प्रतिमा की आधार सहित ऊंचाई करीब 93 मीटर है. जबकि बाली की गरुड़ विष्णु प्रतिमा 121 मीटर ऊंची है. इस तरह यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करीब 28 मीटर ज्यादा ऊंची है.

इसकी एक और खासियत गरुड़ के विशाल पंख हैं. इनके फैलाव की चौड़ाई करीब 64 मीटर है. प्रतिमा को तांबे और पीतल की प्लेटों से तैयार किया गया है. इसके अंदर स्टील का मजबूत ढांचा बनाया गया है, जो इतनी विशाल संरचना को सहारा देता है. पूरी प्रतिमा का वजन करीब 4,000 टन बताया जाता है. इसे तैयार करने के लिए 754 अलग-अलग मॉड्यूल बनाए गए थे. इन्हें एक-एक करके जोड़कर यह विशाल स्वरूप तैयार किया गया.

इस सांस्कृतिक पार्क की खासियत सिर्फ इसकी 400 फीट ऊंची मुख्य प्रतिमा तक सीमित नहीं है. यहां भगवान विष्णु और गरुड़ की अलग-अलग विशाल मूर्तियां भी बनाई गई हैं. प्लाजा गरुड़ में 18 मीटर ऊंची गरुड़ प्रतिमा है, जबकि प्लाजा विष्णु में भगवान विष्णु की 23 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है. इसके अलावा देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मत्स्य, वराह, कूर्म और नरसिंह अवतारों को दर्शाने वाली कलाकृतियां भी मौजूद हैं. यानी यह पूरा पार्क हिंदू पौराणिक कथाओं और बाली की सांस्कृतिक विरासत को एक साथ समझने का अनोखा ठिकाना है.

मुस्लिम देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी है गरुड़

इंडोनेशिया को दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कहा जाता है. यहां की अधिकांश आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन देश की सांस्कृतिक पहचान में हिंदू और बौद्ध परंपराओं की भी गहरी छाप दिखाई देती है. खासकर बाली द्वीप अपनी हिंदू संस्कृति, मंदिरों, धार्मिक उत्सवों और रामायण-महाभारत से जुड़ी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है.

इंडोनेशिया की एक खास बात यह भी है कि वहां का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है. इसे गरुड़ पंचशील (Garuda Pancasila) कहा जाता है. देश के राष्ट्रीय चिह्न में गरुड़ को प्रमुख स्थान दिया गया है. उसके सीने पर एक ढाल है, जिस पर इंडोनेशिया के पांच राष्ट्रीय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक बने हैं. गरुड़ के पंजों में एक पट्टी भी दिखाई देती है, जिस पर लिखा है - 'भिन्नेका तुंग्गल इका'. इसका अर्थ है - विविधता में एकता.

यहां गरुड़ को केवल धार्मिक पक्षी के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, शक्ति और गौरव के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है. इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम भी गरुड़ इंडोनेशिया है. इस तरह गरुड़ वहां की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का अहम हिस्सा है.

28 साल तक नहीं छोड़ा सपना, दांव पर लगा दी पूरी मेहनत

गरुड़ विष्णु केंचना प्रतिमा के पीछे इंडोनेशिया के प्रसिद्ध मूर्तिकार आई न्योमन नुआर्ता (I Nyoman Nuarta) की लंबी साधना है. बाली में जन्मे नुआर्ता ने ऐसी कलाकृति बनाने का सपना देखा था, जो इंडोनेशिया की संस्कृति को दुनिया के सामने एक नई पहचान दे सके.

इस विशाल परियोजना का विचार 1990 के आसपास सामने आया. इसके लिए जगह, डिजाइन और निर्माण की योजना पर काम हुआ. लेकिन इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना आसान नहीं था. साल 1997 में इंडोनेशिया आर्थिक संकट की चपेट में आ गया. देश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा और परियोजना के लिए जरूरी धन की व्यवस्था मुश्किल हो गई. नतीजा यह हुआ कि निर्माण का काम रुक गया.

कई साल तक यह परियोजना अधूरी पड़ी रही. एक समय ऐसा भी आया जब इसके पूरा होने की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी. लेकिन नुआर्ता ने अपने सपने को छोड़ा नहीं. उन्होंने इस परियोजना को दोबारा शुरू कराने के लिए लगातार प्रयास किए.

आखिरकार साल 2013 में आलम सुतेरा रियल्टी से जुड़ी कंपनी ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली और निर्माण कार्य को नई गति मिली. इसके बाद प्रतिमा के अलग-अलग हिस्सों को आधुनिक तकनीक की मदद से तैयार किया गया. इन हिस्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर बाली में जोड़ा गया. जुलाई 2018 में इसका निर्माण पूरा हुआ. 22 सितंबर 2018 को इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया. इस तरह जिस सपने को साकार करने की शुरुआत करीब तीन दशक पहले हुई थी, उसे पूरा होने में लगभग 28 साल लग गए.

भारत ने मूर्तिकार को क्यों दिया पद्म श्री?

इस विशाल प्रतिमा के निर्माता आई न्योमन नुआर्ता की कला को भारत में भी सम्मान मिला. साल 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया. उन्हें कला के क्षेत्र में मूर्तिकला के योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया था.

खास बात यह है कि नुआर्ता इंडोनेशिया के नागरिक हैं. भारत के इस सम्मान ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी एक खास पहचान दी. दरअसल, भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं. रामायण और महाभारत की कथाएं आज भी इंडोनेशिया के लोकजीवन, पारंपरिक नृत्य, नाट्य और कला का हिस्सा हैं.

नुआर्ता की यह प्रतिमा भी इसी साझा सांस्कृतिक विरासत का एक विशाल उदाहरण है. यह दिखाती है कि किसी देश की संस्कृति और कला को समझने के लिए उसकी वर्तमान धार्मिक आबादी को ही आधार नहीं बनाया जा सकता. इतिहास और परंपराएं कई बार आज की सीमाओं से कहीं ज्यादा पुरानी होती हैं.

कौन हैं गरुड़ और कैसे बने भगवान विष्णु के वाहन?

इस प्रतिमा का नाम गरुड़ विष्णु केंचना है. इसमें गरुड़ को भगवान विष्णु को अपने कंधों पर धारण किए हुए दिखाया गया है. हिंदू पौराणिक मान्यताओं में गरुड़ को पक्षियों का राजा माना जाता है. उन्हें असाधारण शक्ति, गति, साहस और मातृभक्ति का प्रतीक भी माना गया है.

गरुड़ के जन्म की कथा महर्षि कश्यप की दो पत्नियों विनता और कद्रू से जुड़ी है. पौराणिक कथा के अनुसार, विनता को अपनी बहन कद्रू की दासता से मुक्ति दिलाने के लिए गरुड़ को स्वर्ग से अमृत लाने की शर्त पूरी करनी पड़ी थी. अपनी माता को बंधन से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने देवताओं की सुरक्षा में रखे अमृत कलश को प्राप्त करने का कठिन संकल्प लिया.

गरुड़ ने अपनी असाधारण शक्ति और साहस से तमाम बाधाओं को पार किया. उनके इस प्रयास से भगवान विष्णु भी प्रभावित हुए. पौराणिक कथा के अनुसार, गरुड़ ने अमृत का सेवन किए बिना ही अमरता का वरदान प्राप्त किया. इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बनने का प्रस्ताव दिया. गरुड़ ने इसे स्वीकार कर लिया और तभी से उन्हें भगवान विष्णु के वाहन के रूप में पूजा जाता है.

यहां भगवान कश्यप की प्रतिमा भी मौजूद है जिसमें वो अपनी दोनों पत्नियों देवी विनता और कद्रू के साथ दिखाई पड़ते हैं. प्रतिमा के बाईं ओर देवी विनता हैं, जबकि दाईं ओर देवी कद्रू हैं. कश्यप एक महान ऋषि थे और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों, दोनों के पिता माने जाते हैं.



आस्था, इतिहास और कला का अनोखा संगम

बाली की गरुड़ विष्णु केंचना प्रतिमा केवल एक विशाल स्मारक नहीं है. यह इंडोनेशिया की सांस्कृतिक पहचान, भारतीय पौराणिक परंपराओं और आधुनिक इंजीनियरिंग का अनोखा संगम है. यहां आने वाले पर्यटक न सिर्फ इस विशाल प्रतिमा को देखने पहुंचते हैं, बल्कि बाली के पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला का अनुभव भी करते हैं.

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश में भगवान विष्णु और गरुड़ का यह विराट स्वरूप इस बात की मिसाल है कि संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं. एक कलाकार का 28 साल का सपना आज इंडोनेशिया की पहचान बन चुका है और उसकी कला को भारत ने भी पद्म श्री देकर सम्मानित किया है.