WION Tourism Summit: वीजा से लेकर फ्लाइट्स तक, अर्जेंटीना के एंबेसडर और साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर ने क्या कहा?

WION Iconic Tourism Summit 2026: बुधवार 23 सितंसबर को VFS ग्लोबल और रेड हैट कम्युनिकेशंस के साथ WION ने आइकॉनिक टूरिज्म समिट एंड अवार्ड्स 2026 का आयोजन किया था.

बुधवार 23 सितंसबर को VFS ग्लोबल और रेड हैट कम्युनिकेशंस के साथ WION ने आइकॉनिक टूरिज्म समिट एंड अवार्ड्स 2026 का आयोजन किया था, जिसमें बॉर्डर्स विदाउट बैरियर्स: द डिप्लोमेसी ऑफ वीजाज एंड मोबिलिटी नाम का भारत में एक पैनल मौजूद था, जिसमें हाई कमिश्नर महामहिम लालटियाना अकोचे, अर्जेंटीना के एंबेसडर महामहिम मारियानो ऑगस्टिन कौसिनो, साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर महामहिम अनिल सूकलाल और VFS ग्लोबल के ऑपरेशन्स हेड शरद गोवानी शामिल हुए. इसके अलावा, केंद्रीय टूरिज़्म मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि थे, जबकि दिल्ली के टूरिज़्म मंत्री कपिल मिश्रा सम्मानित अतिथि थे.

बदलते ट्रेंड्स और आने वाले सालों में इसकी ग्रोथ पर हुई चर्चा

WION आइकॉनिक टूरिज्म समिट एंड अवार्ड्स 2026 में मौजूद पैनल ने वीजा पॉलिसी, कनेक्टिविटी, पहुंच और यात्रा के बदलते तौर-तरीकों पर फोकस किया है और इसपर भी ध्यान दिया है कि कैसे देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं. इसके अलावा, टूरिज़्म सेक्टर में नए अवसर पैदा करने, भविष्य, नए मौकों, बदलते ट्रेंड्स और आने वाले सालों में इसकी ग्रोथ को आकार देने वाली चुनौतियों पर चर्चा की.

भारत और साउथ अफ्रीका के संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर बोले अनिल सूकलाल

भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर महामहिम अनिल सूकलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा, "ये समूह नजरिए को बदलने और रिश्तों को मजबूत करने में सीधा असर डाल सकता है. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन पर्यटन फील्ड में उनका पूरा फायदा नहीं उठाया गया है. बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीधी उड़ानों की जरूरत है."

साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के विचारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सीधी हवाई कनेक्टिविटी से दोनों देशों के बीच यात्रा को बढ़ावा मिल सकता है. वीजा से जुड़ी आसान व्यवस्था के महत्व जरूरी हैं और लोगों को दोनों देशों में मौजूद मौकों के बारे में जानकारी देने की जरूरत है. टूरिज़्म सेक्टर को 'जेन जी' (Gen Z)का पूरा फायदा उठाना चाहिए और युवा यात्रियों के लिए नए रास्ते बनाने चाहिए. इन युवाओं को पुराने समय के पर्यटकों से जुड़ी रूढ़िवादी सोच के दायरे में नहीं रहना चाहिए. हमारे रिश्तों की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे युवा आपस में घुलें-मिलें."

टूरिज़्म सेक्टर पर ये बोले अर्जेंटीना के एंबेसडर

भारत में अर्जेंटीना के एंबेसडर मारियानो ऑगस्टिन कॉसिनो ने भारत और अर्जेंटीना के बीच टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की बात करते हुए कहा, "यात्रा को आसान बनाने के लिए कनेक्टिविटी को एक अहम कारक है और यात्रा संपर्क को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत मैड्रिड के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने की चाहिए. अर्जेंटीना टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, जितना हो सके उतना खुल रहा है और भारत के मामले में, अर्जेंटीना ने उन भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा आसान करने का फैसला किया है, जिनके पास पहले से ही टूरिज़्म के मकसद से US वीजा है. हमें उम्मीद है कि भारत भी ऐसा ही करेगा और दूसरे पड़ोसी देशों के लिए भी इसी तरह के नजरिए पर विचार किया जा सकता है."

Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat shares his message on the future of tourism and highlights the importance of sustainable travel.



Speaking to @vedica_singh, Shekhawat stresses the need for responsible tourism that protects destinations while creating meaningful… pic.twitter.com/kR4blVrW1H — WION (@WIONews) September 23, 2026

क्या बोले VFS ग्लोबल के इंडिया ऑपरेशन्स हेड?

VFS ग्लोबल के इंडिया ऑपरेशन्स हेड शरद गोवानी ने इंटरनेशनल यात्रियों की बदलती उम्मीदों पर जोर देते हुए कहा, "यात्री अब ज्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं. वीजा प्रोसेस अब ज्यादा आसान हो रहे हैं, जो यात्रियों और टूरिज़्म इकोसिस्टम की बदलती जरूरतों को दिखाते हैं. वीजा और मोबिलिटी प्रोसेस के मामले में सुरक्षा और आसानी दोनों का साथ-साथ चलना जरूरी है."