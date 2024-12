संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Sessiom) अब तक कई बार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है. शुक्रवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के सभापति ने बताया कि पिछले दिन सदन स्थगित किए जाने के बाद कांग्रेस (Congress) सांसद की सीट के नीचे नोटों के बंडल मिले थे. सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है और अब मामले की जांच चल रही है. इसके बाद सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया. कांग्रेस सांसदों ने आपत्ति दर्ज की, तो दूसरी और बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसे सदन की गरिमा के लिए गंभीर विषय बताया है.

अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे मिले नोट

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि कल (गुरुवार को) 5 दिसंबर, 2024 को सदन के स्थगित होने के बाद, सुरक्षाकर्मी नियमित जांच कर रहे थे. इस दौरान एक सीट के नीचे नोटों के बंडल मिले हैं. सुरक्षाकर्मियों ने इसकी जानकारी दी है और जांच चल रही है. फिलहाल यह सीट तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है. इस पर कांग्रेस सांसदों ने आपत्ति जाहिर की.

Watch: Vice President and Rajya Sabha Speaker Jagdeep Dhankhar says, "I inform you that during the routine anti-sabotage check of the chamber, after the adjournment of the house yesterday, a bundle of currency notes was recovered by security officials from seat number 222,… pic.twitter.com/Uvp4uAGyKR