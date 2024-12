भारत

One Nation, One Election: लोकसभा में पेश हुआ एक देश एक चुनाव बिल, पक्ष में पड़े 269 वोट

One Nation, One Election In Lok Sabha: लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश करते ही हंगामा शुरू हो गया. कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने विरोध करते हुए इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया.