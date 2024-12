संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) अब तक काफी हंगामेदार रहा है. कांग्रेस अडानी मुद्दे की जांच जेपीसी से कराने की मांग कर रही है. इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जमकर हंगामा हो रहा है. बुधवार को भी कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में इसे लेकर प्रदर्शन किया है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फूल और तिरंगा दिया. रक्षा मंत्री भी मुस्कुराते नजर आए और कांग्रेस सांसद से मुस्कुराते हुए मिलते दिखे.

राजनाथ सिंह को दिया तिरंगा और गुलाब

कांग्रेस सांसद अडानी मुद्दे पर बुधवार को प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान विपक्षी सांसद बीजेपी और एनडीए (NDA) नेताओं को भी गुलाब और तिरंगा दिया है. राजनाथ सिंह जब अपनी गाड़ी से उतरे, तो एक कांग्रेस सांसद ने उन्हें तिरंगा बढ़ाया जिस पर वह मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रख निकल गए. इसके बाद राहुल गांधी आगे आए और उन्होंने रक्षा मंत्री को तिरंगा और गुलाब बढ़ाया. बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस पर मुस्कुराते ही नजर आए, लेकिन उन्होंने गुलाब और तिरंगा स्वीकार नहीं किया.

VIDEO | Winter Session: Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi gifts national flag to Defence Minister Rajnath Singh as he arrives at the Parliament.#WinterSession #RahulGandhi #RajnathSingh pic.twitter.com/iJcIM0jNqr