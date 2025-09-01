Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

Rashifal 2 September 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव

करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

शादी के बाद मिला पति और ससुरालवालों का साथ, मां बनने के बाद शुरू की UPSC की तैयारी, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

Homeभारत

भारत

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

SCO सम्मेलन में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाने की तस्वीर खूब वायरल हो रही है. समझें आखिर क्या निकाले जा रहे इस तस्वीर के मायने...

Latest News

आदित्य पूजन

Updated : Sep 01, 2025, 06:52 PM IST

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

SCO Summit 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर इन दिनों खूब वायरल हो रही है. इसमें वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला रहे हैं. भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों का हाथ मिलाना तस्वीर के वायरल होने के लिए पर्याप्त कारण है, लेकिन इसमें जो खास बात है, वो है रिश्तों में दिख रही गर्माहट. इसे देखकर 1950 के दशक के शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो रही हैं जब पंचशील पर समझौते के बाद जवाहरलाल नेहरू और चाऊ एन लाई की तस्वीरें पूरी दुनिया में सुर्खी बनी थीं. 

हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे के उस दौर की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है. यह तस्वीर भारत के राष्ट्रपति भवन की है. इसमें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नेहरू के साथ चाऊ एन लाई हैं. चारों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और सभी के चेहरे पर बेफिक्र हंसी है. लेकिन नई तस्वीर से पुराने दिनों के लौटने की उम्मीद कर रहे लोग कोई जल्दबाजी नहीं करें. दोनों देशों के रिश्तों की तासीर ही पल में तोशा पल में माशा वाली रही है. दोस्ती ऐसी कि युद्ध में घायल चीनी सैनिकों के इलाज के लिए वहां गए भारत के डॉ. द्वारकानाथ कोटनिस ताउम्र वहीं रह गए. 

एससीओ

मरणासन्न सैनिकों को जीवनदान देते उनका जीवन वहीं गुजर गया. दुश्मनी ऐसी कि दलाई लामा को भारत ने शरण दे दिया तो चीन ने उस पर हमला करने से भी परहेज नहीं किया. कभी तो दोनों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कसमें खाते हैं और अगले ही पल दोनों के सैनिकों की भिड़ंत हो जाती है. अब एक बार फिर भारत और चीन के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ है. अमेरिका के टैरिफ अटैक से परेशान भारत और चीन को एक साथ आने में नई संभावनाएं दिख रही हैं. शंघाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को देखकर लगता है चीन भी इस बार भारत को लेकर गंभीर है. लेकिन सवाल है कि क्या हिंदी-चीनी भाई-भाई वाले पुराने दिन लौट सकते हैं.

यह भी पढ़ें- SCO समिट में गूंजा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एक सुर, सदस्यों ने कहा- 'दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं किए जाएंगे'

1954 में पंचशील समझौता

आधुनिक काल में भारत और चीन के रिश्तों की शुरुआत 1938 में मानी जाती है जब जापान बार-बार चीन पर हमले कर रहा था. तब भारत ने चीन की मदद के लिए एक मेडिकल टीम भेजी थी जिसमें पांच डॉक्टर थे. डॉ. कोटनीस भी इसमें शामिल थे. हालांकि, आजादी के ठीक पहले दोनों देशों के रिश्ते खराब होने लगे थे. 1947 में आजादी के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चीन के साथ दोस्ती पर जोर दिया. इसी का नतीजा 29 अप्रैल, 1954 को पंचशील समझौते के रूप में सामने आया. पंचशील के 5 सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित थे. यही वो दौर था जब हिंदी-चीनी भाई-भाई भारत की कूटनीति का प्रमुख आधार था. 

1962 की लड़ाई के बाद बिगड़े हालात

हालांकि, पंचशील समझौते के करीब पांच साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी. विवाद की वजह बने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा. दरअसल, 1959 में जब दलाई लामा को चीन से भागना पड़ा तो उन्हें भारत ने शरण दी. चीन को ये बात नागवार गुजरी. चीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल माना. इससे गुस्सा होकर चीन ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हवा देना शुरू किया. बातचीत से मामला हल नहीं हुआ तो 20 अक्टूबर, 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया. ये हमला भारत की सीमा से ज्यादा उसके भरोसे पर हुआ था. इसके बाद पंचशील समझौता खत्म हो गया और दोनों देशों के बीच अविश्वास की ऐसी खाई पैदा हो गई, जो आज तक खत्म नहीं हुई है. 

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक में इन मुद्दों पर हुई सीधी बात

सीमा विवाद अब भी तनाव का कारण

सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद अब भी बना हुआ है. भारत के खिलाफ चीन, पाकिस्तान की मदद भी करता रहा है. 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे. इस घटना के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसके बाद दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर अपनी सेना बढ़ा दी थी. भारत ने चीन के लिए वीजा और फ्लाइट सर्विस भी रोक दी थी. गलवान घाटी की झड़प के बाद कई दौर की बातचीत हुई. कुछ इलाकों से सैनिक भी हटाए गए, लेकिन तल्खी बनी रही. विवादों को सुलझाने के लिए इससे पहले 1993, 1996 और 2005 में भी समझौते हुए थे, लेकिन इनका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया.

बिजनेस बदलेगा रिश्ते!

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और  शी जिनपिंग के बीच रविवार को हुई द्विपक्षीय बैठक एक नई शुरुआत जरूर है. इसकी वजह यह है कि इस बातचीत के मूल में दोनों देशों के व्यावसायिक हित हैं. सीमा विवाद और अन्य मुश्किलों की चर्चा जरूर हुई है, लेकिन इस मुलाकात की पृष्ठभूमि में अमेरिका का टैरिफ अटैक है जिसके भुक्तभोगी दोनों देश हैं. अब दोनों को लग रहा है कि अमेरिका की दादागिरी से मुकाबले के लिए उन्हें एक साथ आना होगा. मौजूदा दौर में कूटनीति का निर्धारण अर्थनीति से होता है. यदि दोनों देश व्यावसायिक हितों का ध्यान रखकर आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो हिंदी-चीनी भाई-भाई के दिन वास्तव में लौट सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास
ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास
मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत
शादी के बाद मिला पति और ससुरालवालों का साथ, मां बनने के बाद शुरू की UPSC की तैयारी, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत
हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव
हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव
Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह
Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE