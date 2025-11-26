इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद भारत में राख के बादल से क्या संकट और बढ़ेगा या घटेगा? IMD ने साफ़ कहा, रात 10.30 बजे...

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, धूल का यह गुबार दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा से भी देखा गया है... तो क्या ये संकट और बढ़ेगा या घटेगा, चलिए जानें आईएमडी का क्या कहना है.

अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी हज़ारों साल बाद फटा है और इसका असर भारत तक दिखाई देगा, एजेंसियों ने चेतावनी दी है. दरअसल, इथियोपिया के इस ज्वालामुखी से निकला धूल का गुबार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता देखा गया, जिससे एजेंसियों की चिंता बढ़ गई.



क्या भय बढ़ गया या संकट कम हो गया?

ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कई उड़ानें प्रभावित हुईं और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बिगड़ गया है. हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ है. फ़िलहाल दिखाई दे रहा धुआँ देश में विभिन्न कारणों से बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण है. हालाँकि उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि चूँकि धूल का गुबार बहुत ऊँचाई पर है, इसलिए यह मनुष्यों के सीधे संपर्क में नहीं आता.

बुधवार रात आईएमडी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, राख के बादल और धूल का गुबार रात लगभग 8.30 बजे देश के अधिकांश हिस्सों से गुज़रा और फिर उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ने लगा. सुबह लगभग 10.30 बजे आईएमडी को उपग्रह से प्राप्त चित्र दिखाते हैं कि भारत पर ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव देश की सीमाओं को पार कर गया है. अनुमान है कि गुरुवार शाम 7.30 बजे तक यह चीनी सीमा को पार कर जाएगा.



एजेंसियां ​​देश की विमानन सेवाओं और प्रणालियों पर नजर रख रही हैं...

आईएमडी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस प्राकृतिक आपदा पर नज़र रखे हुए हैं और राख के बादलों के कारण हवाई यात्रा में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए, एहतियात के तौर पर शुरुआत में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि अन्य उड़ानों का समय पुनर्निर्धारित किया गया है. आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के अनुसार, इस पूरी स्थिति का प्रभाव आकाश में बहुत ऊँचाई तक ही सीमित है और इसका असर कई विमानों की उड़ानों पर पड़ सकता है. इसलिए, यह स्पष्ट किया गया है कि इस स्थिति का ज़मीनी मौसम पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे नागरिकों को राहत मिली है.

