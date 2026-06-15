क्या इंडियन एयर फोर्स के पास भी होंगे छठी पीढ़ी के फाइटर जेट? फ्रांस के प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकता है भारत

'फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम' प्रोग्राम से फ्रांस का निकलना भारत के लिए एक सुनहरा मौका है. अब भारत और फ्रांस मिलकर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

India‑France defence ties: भारतीय वायुसेना के पास 4.5 जेनरेशन के राफेल लड़ाकू विमान पहले से ही हैं. देश में पांचवीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास पर भी काम चल रहा है. अब भारत को भविष्य में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी मिल सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच 14 जून 2026 को नीस में हुई बैठक को भारत-फ्रांस रक्षा संबंधों में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. इन संबंधों को अब 'खास ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' का दर्जा दिया गया है. भारत और फ्रांस अब एडवांस्ड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की को-डिजाइन, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन के जरिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे. दोनों देशों के बीच रणनीतिक सबंध ऐसे समय में अहम पड़ाव पर पहुंचे हैं जब फ्रांस हाल ही में 'फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम' (FCAS) छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोजेक्ट से अलग हो गया है. फ्रांस अब छठी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट अकेले बनाएगा. भारत इस प्रोजेक्ट में एक अहम साझेदार बन सकता है.

फ्रांस-जर्मनी क्यों अलग हुए, भारत के लिए कैसे बना मौका?

फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर छठी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया था. लेकिन, कैरियर की ऑपरेशनल क्षमता और न्यूक्लियर डिलीवरी क्षमता को लेकर दोनों में असहमति थी. दरअसल फ्रांस एक परमाणु ताकत है जबकि जर्मनी के हथियारों के जखीरे में न्यूक्लियर वेपन नहीं हैं. भारत अब इस प्रोजेक्ट में फ्रांस का सहयोगी बन सकता है क्योंकि दोनों की जरूरतें एक जैसी ही हैं.

ऐतिहासिक रूप से भरोसमंद सहयोगी है फ्रांस

मई महीने की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने फ्रांस का दौरा किया था. इस दौरान वो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेरोम बेलेंजर और डसॉल्ट एविएशन, थेल्स, सफ्रान और MBDA जैसी प्रमुख डिफेंस कंपनियों के अधिकारियों से मिले. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान ये भी संकेत मिला कि भारतीय वायु सेना अपनी छठी पीढ़ी (सिक्स्थ-जेनरेशन) की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पार्टनर की तलाश में है.

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट मौजूदा पांचवीं पीढ़ी के डिजाइन से कहीं आगे की एक बड़ी और क्रांतिकारी छलांग होगा. इनमें हर तरफ से स्टील्थ आकार, डिजिटल-फर्स्ट इंजीनियरिंग, वेरिएबल-साइकिल इंजन, रडार के लिए गैलियम नाइट्राइड ट्रांजिस्टर और डायरेक्टेड-एनर्जी सिस्टम सहित एडवांस्ड हथियार प्रणालियां शामिल होंगी. ये जेट इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर टूल्स और लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ मानव-मानवरहित टीमिंग इनकी ऑपरेशनल क्षमता से लैस होंगे. फ्रांस भारत का ऐतिहासिक रूप से भरोसमंद साझेदार रहा है. इसलिए फ्रांस के साथ साझेदारी करने से भारत के आधुनिक तकनीकें भी मिलेंगी. इस साझेदारी से को-डेवलपमेंट (संयुक्त विकास) भी सुनिश्चित होगा जिससे स्वदेशी क्षमताएं भी मजबूत होंगी.