क्या इस महिला की वजह से भारत-रूस के रिश्ते बिगड़ने वाले हैं? रूसी दूतावास ने जारी किया बयान

विक्टोरिया बसु नाम की एक रूसी महिला भारत और रूस के रिश्तों पर असर डाल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता जताई है. जानिए क्या है यह मामला और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चिंता क्यों जताई.

भारतीय सुप्रीम कोर्ट एक महिला की वजह से रूस के साथ संबंध बिगड़ने की आशंका से चिंतित है. बता दें, यह महिला रूस की रहने वाली है और यह मामला तलाक और बच्चे की कस्टडी का है. इस जटिल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम इस मामले पर ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहते जिससे भारत और रूस के संबंधों को नुकसान पहुंचे." सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद रूसी दूतावास ने भी सफाई दी है.

रूसी महिला विक्टोरिया बसु के मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. विक्टोरिया की शादी भारतीय नागरिक सैकत बसु से हुई थी और उनका एक बेटा भी है. हालाँकि, कुछ सालों बाद ही उनकी शादी टूटने लगी और बात तलाक तक पहुँच गई. अभी यह जोड़ा बच्चे की कस्टडी के लिए अदालत में मुकदमा लड़ ही रहा था कि अचानक विक्टोरिया बच्चे के साथ गायब हो गई. दावा है कि वह नेपाल के रास्ते भारत से भागकर किसी तरह रूस पहुँच गई. जाँच अधिकारी बच्चे और माँ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि रूसी दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही है.



क्या सुप्रीम कोर्ट भारत-रूस संबंधों को लेकर चिंतित है?

मामला जब अदालत में पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा, "हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करना चाहते जिससे भारत-रूस संबंधों को नुकसान पहुँचे, लेकिन यह एक अहम मुद्दा है." कहा जा रहा है कि इस मामले में महिला ने कई गंभीर नियमों का उल्लंघन किया है और मानव तस्करी का भी शक है.



रूसी दूतावास का स्पष्टीकरण क्या है?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, रूसी दूतावास ने एक बयान जारी कर दावा किया कि ये रिपोर्टें केवल अटकलों पर आधारित हैं और तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खातीं. इसमें आगे कहा गया, "दूतावास रूसी नागरिकों के अधिकारों और वैध हितों की रक्षा करना और भारतीय कानूनों का पूरी तरह से पालन करना अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी मानता है. विक्टोरिया बसु के मामले में, दूतावास भारतीय अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क में है."

