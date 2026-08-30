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क्या S-400 के पांच और स्क्वाड्रन खरीदेगा भारत? रूस ने सौंपा प्रस्ताव, 50,000 करोड़ हो सकती है कीमत

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या S-400 के पांच और स्क्वाड्रन खरीदेगा भारत? रूस ने सौंपा प्रस्ताव, 50,000 करोड़ हो सकती है कीमत

भारतीय वायु सेना अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए 5 और अतिरिक्त S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने पर विचार कर रही है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 30, 2026, 10:44 PM IST

क्या S-400 के पांच और स्क्वाड्रन खरीदेगा भारत? रूस ने सौंपा प्रस्ताव, 50,000 करोड़ हो सकती है कीमत

भारत खरीद सकता है  S-400 के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन. (AI इमेज)

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रूस ने भारतीय वायु सेना के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पांच और स्क्वाड्रन खरीदने के भारत के टेंडर के जवाब में रक्षा मंत्रालय को एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है. भारत के पास पहले से ही S-400 के चार स्क्वाड्रन मौजूद हैं और पांचवां अगले साल तक मिलना है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सफलता में S-400 ने बड़ी भूमिका निभाई थी. इसने पाकिस्तान के कई सर्विलांस और फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया था और साथ ही दूसरे विमानों को भारतीय सीमा के 200 किलोमीटर के दायरे में आने से भी रोका था. S-400 की ऑपरेशनल ताकत देखते हुए ही वायुसेना ने इसके अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने का फैसला किया था. 

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टेंडर के जवाब में रूस का प्रस्ताव मिल गया है और अभी उस पर काम चल रहा है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी डील साइन होने के लगभग तीन साल बाद शुरू होने की संभावना है.

मार्च 2026 में मिली थी खरीद की मंजूरी

भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के मकसद से अतिरिक्त एस-400 यूनिट्स की खरीद की मंजूरी इस साल मार्च में मिली थी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त एस-400 की खरीद के प्रपोजल को हरी झंडी दी गई थी. अगर कीमत पर सहमति बनती है तो अब इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा. सीसीएस की मंजूरी के बाद ही आधिकारिक तौर पर अतिरिक्त एस-400 की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी.

ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था कॉम्बैट डेब्यू

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ एस-400 का कॉम्बैट डेब्यू हुआ था. इस दौरान एस-400 की लॉन्ग रेंज मिसाइल ने 314 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान के एक अवाक्स विमान को तबाह कर अब तक का सबसे लंबी दूरी का किल रिकॉर्ड बनाया था. ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद डीएसी ने एस-400 बैटरियों के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को भी मंजूरी दी थी. 

बता दें कि भारत ने साल 2018 में एक बड़ा फैसला लेते हुए रूस से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 खरीदने का समझौता किया था. तब यह सौदा लगभग 39,000 करोड़ का था. हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते इसकी डिलीवरी में देरी हुई है. एस-400 की क्षमता की बात करें तो यह सिस्टम दुनिया के सबसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है.

इसका लॉन्ग रेंज रडार 600 किलोमीटर दूर से आने वाले दुश्मन के हवाई खतरों को डिटेक्ट कर सकता है. यह एक साथ 100 से ज्यादा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है. यह स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, टोही विमान, अर्ली वॉर्निंग एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, आर्म्ड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को 400 किलोमीटर तक की दूरी से इंटरसेप्ट कर सकता है. एस-400 से 400, 250, 120 और 40 किलोमीटर रेंज की चार अलग-अलग मिसाइलें दागी जा सकती हैं.

साल 2018 में किए गए सौदे के तहत पहली स्क्वाड्रन भारत को दिसंबर 2021 में मिली थी, दूसरी अप्रैल 2022 में और तीसरी फरवरी 2023 में डिलीवर हुई. चौथे सिस्टम की डिलीवरी जून 2026 में हुई थी. भारत को रूस ने पांचवें स्क्वाड्रन की डिलीवरी भी जल्द करने का वादा किया है. 

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