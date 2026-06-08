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क्या फिरहाद हकीम भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC के बागी गुट में शामिल होने की अटकलें

क्या फिरहाद हकीम भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC के बागी गुट में शामिल होने की अटकलें, बंद कमरे में ऋतब्रत बनर्जी से की मुलाकात

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क्या फिरहाद हकीम भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC के बागी गुट में शामिल होने की अटकलें

फिरहाद हकीम को ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में गिना जाता रहा है. वह 1876 ​​में कोलकाता नगर निगम (KMC) की स्थापना के बाद से पहले मुस्लिम मेयर हैं. वे 2018 में मेयर बने और साथ ही मंत्री और मेयर दोनों पदों पर रहे.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 08, 2026, 07:51 PM IST

क्या फिरहाद हकीम भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC के बागी गुट में शामिल होने की अटकलें

फिरहाद हकीम को ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में गिना जाता है. (फोटो- IANS)

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पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है. पहले ही तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में विधानसभा में अलग गुट बना चुके हैं. अब संसद में भी पार्टी टूटने के कगार पर है. इस बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग सकता है. तृणमूल कांग्रेस के चार बार के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी फिरहाद हकीम भी बागी गुट में शामिल हो सकते हैं. 

TMC के नेतृत्व वाली कोलकाता नगर निगम (KMC) के मेयर पद से इस्तीफ़ा देने के तीन दिन बाद सोमवार, 8 जून को हकीम ने अपने विधानसभा चैंबर में ऋतब्रत बनर्जी के साथ मुलाकात की. एक घंटे से ज़्यादा चली इस बैठक में डिप्टी एलओपी संदीपन साहा और एक अन्य बागी विधायक भी शामिल हुए. यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला बागी गुट  विधानसभा में खुद को "असली तृणमूल" बता चुका है. अगर फिरहाद हकीम भी ममता का साथ छोड़कर बागियों का हाथ पकड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. 

पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के केवल 80 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं. इसमें से 58 बागी हो चुके हैं. स्पीकर रथिंद्रनाथ बोस ने 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र स्वीकार कर ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता (LoP) के रूप में मान्यता भी दे दी है. 

TMC के सांसद भी बागी हुए

सोमवार, 8 जून का दिन ममता बनर्जी के लिए बेहद बुरा रहा. उनकी एक और पुरानी सहयोगी काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 तृणमूल सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को समर्थन देने की घोषणा की. बागी सांसदों की मुख्य आपत्ति यह है कि वे अभिषेक बनर्जी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मानने को तैयार नहीं हैं. 

नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का एक ग्रुप सोमवार, 8 जून को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सरकारी आवास पर भी पहुंचा. इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सरकारी आवास पर हुई मीटिंग में संसद के दोनों सदनों के 20 तृणमूल कांग्रेस सांसद मौजूद थे. इसमें सुखेंदु शेखर रॉय भी थे, जिन्होंने सोमवार को ही राज्यसभा और तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था.

अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ीं

तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी सियासी उठापटक के बीच  पश्चिम बंगाल पुलिस की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस जारी किया है और मंगलवार, 9 जून की शाम 5 बजे तक दक्षिण कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है. यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों से जुड़े एक अहम प्रस्ताव में कुछ तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षरों में कथित गड़बड़ी और असंगति की जांच से संबंधित है. इससे पहले अभिषेक बनर्जी को दो नोटिस भेजे जा चुके हैं. 

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