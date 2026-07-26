क्या फुल-टाइम पॉलिटिक्स में उतरेंगे CJP नेता? जानिए क्या है प्लान

NEET पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बढ़ते दबाव के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

CJP आंदोलन के दबाव के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया

सरकार और CJP प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के बाद छात्रों की सभी प्रमुख मांगें मान ली गई

CJP प्रवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका तुरंत कोई राजनीतिक दल बनाने का इरादा नहीं है

20 जून से जंतर-मंतर पर शुरू हुए इस प्रदर्शन को समाजसेवी सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिला था

NEET पेपर लीक मामले को लेकर पिछले एक महीने से चला आ रहा आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्रों और युवाओं के आगे झुकते हुए केंद्र सरकार ने उनकी मुख्य मांगें मान ली हैं. इसी विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी सार्वजनिक विवाद के चलते इस्तीफा देने वाले वे दूसरे केंद्रीय मंत्री बन गए हैं.

इससे पहले 2018 में मी-टू आंदोलन के दौरान एमजे अकबर ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था. धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में कहा कि पिछले दस दिनों की घटनाओं से वे बेहद दुखी थे और यह मुद्दा किसी के निजी सम्मान से जुड़ा नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे नहीं चाहते थे कि कोई असामाजिक या देशविरोधी ताकतें छात्रों के इस मुद्दे का फायदा उठाएं. वे चाहते थे कि देश की एकता बनी रहे, छात्रों का भविष्य कानूनी दांव-पेंच में न फंसे और बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें.

CJP के प्रवक्ताओं ने राजनीति को लेकर क्या कहा?

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने के बाद CJP के प्रवक्ताओं आशुतोष रांका और सौरव दास ने अपनी भावी योजनाओं पर खुलकर बात की. जब आशुतोष रांका से पूछा गया कि क्या वे राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, तो उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि भारत में किसी भी बात के लिए कभी ना नहीं कहना चाहिए. हालांकि, उन्होंने तुरंत जोड़ा कि फिलहाल उनका पहला मकसद घर जाकर आराम करना, सोना और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है.

'राजनीतिक दल बनाने का इरादा नहीं'

उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से वे लगातार घर से दूर हैं और यह समय जश्न मनाने के साथ-साथ थोड़ा सुकून पाने का है. दूसरी ओर, संगठन के दूसरे प्रमुख चेहरे सौरव दास ने स्पष्ट किया कि CJP का तुरंत कोई राजनीतिक दल बनाने का इरादा नहीं है. देश में पहले से ही 750 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन वे युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही हैं. उनका मुख्य लक्ष्य इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना है ताकि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी या नेता हो, वह युवाओं की बात सुनने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर हो सके.

सरकार से क्या हुई बातचीत?

आंदोलनकारियों और सरकार के बीच हुई बैठकों पर बात करते हुए रांका ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ हुई अंतिम वार्ता का माहौल काफी सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण था. जब CJP का प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए पहुंचा, उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके थे. इसके बाद बाकी बची दो मांगों पर तेजी से सहमति बन गई. सरकार ने यह आश्वासन भी दिया है कि प्रदर्शनकारियों और आयोजकों पर दर्ज की गई सभी पुलिस प्राथमिकियां वापस ली जाएंगी.

जंतर-मंतर से शुरू हुआ था आंदोलन

यह आंदोलन 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ था, जिसकी कमान अभिजीत दीपके संभाल रहे थे. मई में एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया कैंपेन के रूप में शुरू हुआ यह अभियान देखते ही देखते देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में बदल गया. मशहूर समाजसेवी सोनम वांगचुक के इस आंदोलन से जुड़ने के बाद इसे और ज्यादा मजबूती मिली.

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