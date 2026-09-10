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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या आकाश आनंद सपा में शामिल होंगे? अखिलेश यादव के जवाब ने बढ़ाया सियासी पारा

अखिलेश से पूछा गया कि यदि आकाश आनंद सपा में शामिल होना चाहें तो क्या उन्हें पार्टी में जगह दी जाएगी? इसके जवाब में सपा प्रमुख ने जो कहा वह चर्चा का केंद्र बन गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 10, 2026, 09:57 PM IST

क्या आकाश आनंद सपा में शामिल होंगे? अखिलेश यादव के जवाब ने बढ़ाया सियासी पारा

आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव का बयान चर्चा में. (फोटो- IANS)

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बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है. आकाश आनंद कभी बसपा के अगले सुप्रीमो माने जाते थे. लेकिन, अब उन्हें पार्टी से 'पूरी तरह मुक्त' कर दिया गया है. आकाश आनंद को बसपा से निकाले जाने के कुछ घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि उनकी सपा में आकाश आनंद की एंट्री हो सकती है. अखिलेश यादव के बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है.

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब अखिलेश से पूछा गया कि यदि बसपा नेता आकाश आनंद सपा में शामिल होना चाहें तो क्या उन्हें पार्टी में जगह दी जाएगी? जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि गर आप उन्हें लेकर आएंगे, तो हम उन्हें ले लेंगे. हालांकि, अखिलेश ने ये भी कहा कि आकाश आनंद को बसपा से हटाना उस पार्टी का आंतरिक मामला है और दूसरी पार्टियों के नेताओं को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. 

आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को क्यों ग्रहण लगा?

बसपा प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार, 10 सितंबर को घोषणा की कि आकाश आनंद को पार्टी से 'पूरी तरह मुक्त' कर दिया गया है. इससे कुछ ही समय पहले उनके ससुर और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी. मायावती ने कहा कि आकाश आनंद 'दुविधा में रहने वाले' व्यक्ति नजर आए. आकाश आनंद को इससे पहले तीन सितंबर को राष्ट्रीय संयोजक समेत सभी महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था. बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट के माध्यम से ये भी कहा कि आकाश आनन्द को पार्टी व मूवमेन्ट की सफलता में कम व अपने निजी व पारिवारिक स्वार्थ का ज़्यादा मोह है. 

यह घटनाक्रम आकाश आनंद के राजनीतिक सफर में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. मायावती ने कभी उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया था. 

 

अखिलेश यादव ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के बाद भी उसका रुख नहीं बदलेगा. उन्होंने भाजपा पर जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया. अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया जा रहा है. अखिलेश ने सहारनपुर में एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसे 12 घंटे के भीतर गिरा दिया गया. उन्होंने कहा कि एक अन्य स्थान पर भी मस्जिद की जांच की जा रही है.

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