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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या दाढ़ी, नकाब और अरबी बोलना बना देगा 'कट्टरपंथी'? जानें गुजरात के Anti-Radicalisation SOP पर क्यों मचा विवाद

गुजरात सरकार की एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल (ARC) की एसओपी को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. विपक्ष के कई नेताओं ने इसपर सवाल उठाए हैं. जानें आखिर इस एसओपी में ऐसा है क्या...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 17, 2026, 01:45 PM IST

क्या दाढ़ी, नकाब और अरबी बोलना बना देगा 'कट्टरपंथी'? जानें गुजरात के Anti-Radicalisation SOP पर क्यों मचा विवाद

Gujarat Anti Radicalisation Cell SOP पर क्यों मचा सियासी बवाल? (Image: AI)

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  • गुजरात सरकार एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल एसओपी विवादों में आया
  • राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास चिट्ठी भेजकर पूछे कड़े सवाल
  • एसओपी में बताया गया है कि कट्टरपंथी व्यक्ति कौन है
  • AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए सवाल

गुजरात सरकार की ओर से हाल ही में शुरू किए गए एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल (ARC) की एसओपी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस एसओपी को तब तक लागू न किया जाए, जब तक यह साफ न हो जाए कि इसके तहत किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, पहनावे, भाषा या धार्मिक आचरण के आधार पर नहीं की जाएगी.

ब्रिटास ने 14 जुलाई को मुख्यमंत्री को लिखी अपनी चिट्ठी में गुजरात पुलिस के स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से 19 जून को सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भेजे गए उस सर्कुलर का हवाला दिया जिसमें राज्यभर में गठित एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल के लिए SOP जारी की गई थी. इससे पहले राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में इन सेल के संचालन के लिए 139 नए पदों को मंजूरी दी थी.

Anti-Radicalisation SOP में आखिर है क्या?

इस एसओपी के मुताबिक, कट्टरपंथी वह व्यक्ति माना जाएगा जो अपने उग्र विचारों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने, देश की एकता और संप्रुभता के खिलाफ काम करने और लोगों में भय का माहौल पैदा करते या दूसरों को कट्टरपंथी विचारधारा अपनाने के लिए प्रेरित करता है. सर्कुलर में कहा गया कि ऐसे लोग सोशल मीडिया, न्यूज पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मैग्जीन, सार्वजनिक सभाओं और दूसरे माध्यम के जरिए अपने विचारों का प्रचार करते हैं और कमजोर या संवेदनशील लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. 

जॉन ब्रिटास ने एसओपी की किन बातों पर दी चेतावनी?

कट्टरपंथी की इस परिभाषा और इसमें शामिल कुछ बातों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं.  जॉन ब्रिटास का कहना है कि अगर एसओपी में शामिल व्यावहारिक संकेतक सही हैं तो इससे धार्मिक पहचान की सामान्य अभिव्यक्तियों को भी संदेह की नजर से देखा जा सकता है. उन्होंने लिखा कि अचानक दाढ़ी रखना, नकाब पहनना, सामान्य बातचीत में अरबी शब्दों का इस्तेमाल करना, दुनिया भर में मुसलमानों से जुड़ी घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया देना, धार्मिक कारणों से पढ़ाई या नौकरी से दूरी बनाना, धार्मिक नेताओं से बार-बार मिलना और 'संवेदनशील' घोषित मस्जिदों या मदरसों में जाना जैसे व्यवहारों का उल्लेख किया गया है. इनके आधार पर अगर किसी व्यक्ति की निगरानी या प्रोफाइलिंग की जाती है, तो यह संविधान में दिए गए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर असर डाल सकती है. 

ब्रिटास ने यह भी कहा कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था, जिससे किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाए जाने का आभास हो तो यह कानून के समक्ष समान संरक्षण के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ होगी. उन्होंने लिखा कि इंटेलिजेंस नेटवर्क नागरिकों और पुलिस के बीच भरोसे पर आधारित होता है. अगर किसी समुदाय को लगता है कि उसे संदेह की नजर से देखा जा रहा है, तो इससे जांच एजेंसियों के साथ उसका सहयोग कमजोर पड़ सकता है.

AIMIM चीफ ने भी उठाए सवाल

इस मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना या विशेष तरह का पहनावा अपनाना कट्टरपंथ का संकेत माना जाएगा, तो इसकी स्पष्ट परिभाषा तय की जानी चाहिए. ओवैसी ने इस तरह के मानकों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि केवल धार्मिक पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति को संदेह के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- FBI की वॉन्टेड लिस्ट में था नीतीश कौशल, अब अमेरिका में गिरफ्तार... समझें ऑपरेशन हार्ड बॉल से कैसे टूट रहा खूंखार गैंग नेटवर्क?

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