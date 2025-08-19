क्या 27 अगस्त से लागू होगा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ? भारत-अमेरिका के बीच छठे दौर की व्यापार वार्ता स्थगित

Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
Donald Trump's 50% tariff bomb-भारत और अमेरिका दोनों के अधिकारी अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर से बचा जाए या नहीं. दोनों देश एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत का दौर हालांकि स्थिगित हो चुका है.
Donald Trump's 50% tariff bomb raises tensions: भारत और अमेरिका के बीच छठे दौर की व्यापार वार्ता स्थगित कर दी गई है. यह 25 अगस्त को होने वाली थी. अब यह नई तारीख पर होगी. इससे भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में देरी होने की संभावना है.
अमेरिका की नई टैरिफ योजना
सूत्रों के अनुसार, अमेरिका 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की योजना बना रहा है. अगर यह लागू हो जाता है, तो भारत पर कुल कर 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. इसका असर निर्यातक कंपनियों और भारत में कारोबारी परिस्थितियों पर पड़ सकता है.
भू-राजनीतिक स्थिति का प्रभाव
अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल ही में हुई अलास्का शिखर वार्ता भी कोई निर्णायक परिणाम नहीं दे पाई. इसका असर अमेरिकी प्रशासन की व्यापार नीति पर पड़ रहा है. इस स्थिति के चलते, भारत के प्रति अमेरिका का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है.
चर्चाएं अभी भी जारी हैं
हालाँकि, भारत और अमेरिका दोनों के अधिकारी अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर से बचा जा सकता है. इसके अलावा, दोनों देश एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर भी बातचीत जारी रखे हुए हैं, जो कर तनाव के बावजूद प्रस्तावित है.
संकेत तो मिले हैं, लेकिन निर्णय नहीं बदला है
अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद, अमेरिकी बयानों से संकेत मिले थे कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने को फिलहाल टाल सकता है. हालाँकि, अमेरिका ने अभी तक भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का अपना फैसला वापस नहीं लिया है. न ही उसने इस बारे में कोई ठोस बयान दिया है.
इस स्थिति को देखते हुए, भारतीय व्यापार समुदाय और निर्यात कंपनियां अभी भी सतर्क हैं क्योंकि अगले कदम और तारीखों का बाजार और व्यावसायिक रणनीतियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.
डोनाल्ड ट्रम्प के 50% टैरिफ बम से तनाव बढ़ा
अगस्त की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया और दावा किया कि यह रूस के साथ भारत के निरंतर व्यापारिक संबंधों के लिए "दंड" है. उन्होंने आगे कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण में योगदान दे रही है.
नया आयात कर, जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा, कुछ भारतीय निर्यातों पर शुल्कों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर देगा - जिससे भारत अमेरिका के सबसे अधिक दंडित व्यापारिक साझेदारों में से एक बन जाएगा.
पांचवे दौर की बातचीत के बावजूद, डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता ठप हो गई है . मुख्य विवाद भारत के विशाल कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने और रूसी तेल की खरीद रोकने पर असहमति के हैं.
