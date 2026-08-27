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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या सरकार वापस लेगी मौजूदा ई20 नीति? पुरानी गाड़ियों के लिए क्या है योजना, जानिए BPCL चेयरमैन ने क्या बताया

बीपीसीएल के चेयरमैन ने कहा कि कुछ हलकों में यह बहस चल रही है कि पुराने वाहनों को कम एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं. उन्होंने दोहराया कि सरकार की मौजूदा ई20 नीति को वापस लेने या उसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 27, 2026, 09:22 PM IST

क्या सरकार वापस लेगी मौजूदा ई20 नीति? पुरानी गाड़ियों के लिए क्या है योजना, जानिए BPCL चेयरमैन ने क्या बताया

ई20 पेट्रोल को ई10 से बदलने की कोई योजना नहीं. फोटो- (IANS)

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भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (BPCL) ने गुरुवार, 27 अगस्त को कहा कि E20 पेट्रोल की जगह E10 लाने का कोई फैसला नहीं हुआ है. कंपनी की सालाना शेयरहोल्डर मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने कहा कि भी बहस इस बात पर हो रही है कि क्या पुरानी गाड़ियों के लिए कम इथेनॉल वाले ब्लेंड का विकल्प होना चाहिए. इस बात पर भी विचार हो रहा है कि क्या भारत के बड़े फ्यूल-डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पेट्रोल का एक और ग्रेड सप्लाई किया जा सकता है. संजय खन्ना ने ये भी कहा कि अगर सरकार इथेनॉल-ब्लेंडिंग पॉलिसी बदलने का फ़ैसला करती है, तो E20 पेट्रोल से E10 पर जाने में उन्हें कोई ऑपरेशनल या लॉजिस्टिकल चुनौती नहीं दिखती.

ई20 पेट्रोल को ई10 से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के चेयरमैन और एमडी संजय खन्ना ने कहा कि ई20 पेट्रोल को ई10 से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जो चर्चा चल रही है, वह केवल इस बात को लेकर है कि क्या पुराने वाहनों के लिए 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन का अलग विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बीपीसीएल के चेयरमैन ने कहा कि कुछ हलकों में यह बहस चल रही है कि पुराने वाहनों को कम एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं. हालांकि उन्होंने दोहराया कि सरकार की मौजूदा ई20 नीति को वापस लेने या उसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

उन्होंने कहा, "वर्तमान में जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें पुराने वाहनों के लिए ई10 ईंधन उपलब्ध कराना भी शामिल है. लेकिन इसके साथ आपूर्ति और वितरण संबंधी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक अतिरिक्त ग्रेड के पेट्रोल को समानांतर रूप से संभालना आसान नहीं होता."

क्यों चर्चा में है ई20 पेट्रोल?

गौरतलब है कि ई10 पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल और 90 प्रतिशत पेट्रोल होता है, जबकि ई20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल शामिल होता है. केंद्र सरकार एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के जरिए पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रही है.

हाल ही में कुछ मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि वर्ष 2023 से पहले निर्मित वाहन ई20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं हैं और वाहन निर्माता कंपनियां भी निजी तौर पर इस ईंधन को लेकर चिंतित हैं. इन दावों के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक फैक्टशीट जारी कर ऐसी रिपोर्टों का खंडन किया था.

मंत्रालय ने कहा था कि ई15 से अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग पिछले साढ़े तीन वर्षों से और ई19-ई20 ईंधन का उपयोग ढाई वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है. इस अवधि में एथेनॉल मिश्रण के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या वाहनों में तकनीकी विफलता की कोई प्रमाणित घटना सामने नहीं आई है.
 

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