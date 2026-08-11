विधवा का गोद लिया बेटा हो सकता है मृतक पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी? HC ने सुनाया अहम फैसला

रामजी का दावा है कि मोती रानी ने 2 अगस्त 1960 को विधिवत गोद लेने के विलेख के माध्यम से उन्हें गोद लिया था, इसलिए वह मुरलीधर की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं.

हाईकोर्ट ने कहा- विधवा का गोद लिया बच्चा मृतक पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी

कोर्ट ने कहा- विधवा का गोद लिया बच्चा मृतक पति की भी संतान माना जाएगा

43 साल पहले राम कृपाल ने चकबंदी अधिकारी के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी याचिका

हाईकोर्ट ने चकबंदी अधिकारी के फैसले को सही माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई महिला पति की मृत्यु के बाद कोई बच्चा गोद लेती है तो वह बच्चा मृतक पति का भी बेटा माना जाएगा और उसका पति की संपत्ति पर अधिकार होगा. कोर्ट ने 43 साल पहले दाखिल एक याचिका पर यह फैसला सुनाया है. बेटे का दावा है कि मां ने विधिवत उन्हें गोद लिया था इसलिए संपत्ति पर उनका अधिकार है, जबकि राम कृपाल नाम के शख्स ने इसका विरोध किया है.

1983 में दाखिल हुई थी याचिका

राम कृपाल प्रयागराज के रहने वाले हैं. हाईकोर्ट से पहले चकबंदी अधिकारी ने बेटे यानी रामजी के हक में फैसला सुनाते हुए विधवा मां के मृतक पति के संपत्ति पर उनके अधिकार का फैसला सुनाया था, जिसे राम कृपाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. जस्टिस चंद्र कुमार राय ने 1983 में राम कृपाल की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति की मृत्यु के बाद अगर कोई विधवा एक बच्चे को गोद लेती है, तो वह बच्चा मृतक पति का भी पुत्र माना जाएगा और उसे पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा.

रामजी को मोती रानी नाम की महिला ने गोद लिया था. मोती रानी ने अपने पति मुरलीधर की मृत्यु के बाद रामजी को गोद लिया था. चकबंदी अधिकारी ने मोती रानी और उनके दिवंगत पति मुरलीधर के गोद लिए हुए पुत्र रामजी को मुरलीधर की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया था.

2 अगस्त, 1960 में रामजी को मोती रानी ने लिया था गोद

मामले के अनुसार, मुरलीधर की मृत्यु के समय उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उनकी संपत्ति का हिस्सा उनकी पत्नी मोती रानी को मिला. रामजी का दावा है कि मोती रानी ने 2 अगस्त 1960 को विधिवत गोद लेने के विलेख के माध्यम से उन्हें गोद लिया था, इसलिए वह मुरलीधर की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं.

30 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के ‘सावन राम बनाम कलावंती’ मामाले का हवाला देते हुए कहा कि चकबंदी अधिकारियों की ओर से यह निष्कर्ष निकालने में कोई अवैधता नहीं है कि रामजी, मोती रानी और मुरलीधर के गोद लिए हुए पुत्र के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुभाष मिसिर मामले के एक और फैसले का भी हवाला किया. इस फैसले में कहा गया था कि अगर विधवा बच्चा गोद लेती है तो वह बच्चा उसके मृतक पति का भी पुत्र माना जाएगा और विधवा की मृत्यु के बाद वह पति की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी होगा. हाईकोर्ट ने इसी आधार पर राम कृपाल की याचिका खारिज कर दी.

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