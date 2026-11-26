कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने बताया कि उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में कॉकरोच मूवमेंट के बारे में बोलना था.

सौरव दास का दावा है कि उन्हें IGI एयरपोर्ट पर UK जाने वाली फ्लाइट में जाने से रोका गया. (Photo: ANI)

कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास (CJP Saurav Das) अपने पासपोर्ट को लेकर विवादों में हैं. सौरव ने आरोप लगाया कि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उन्हें लंदन जाने वाली फ्लाइट में जाने से रोका गया. सौरव दास को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए लंदन जाना था. सौरव ने इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब सौरव को एयरपोर्ट पर रोके जाने की वजह भी सामने आ गई है.

केंद्र से जवाब तलब

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (नवंबर, 26, 2026) को CJP के सौरव दास की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मुंबई पुलिस ने सौरव दास के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था. इसके बाद ही उन्हें सोमवार रात (नवंबर, 23, 2026) इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था. CJP नेता के वकील ने कोर्ट को बताया, 'सौरव दास को अधिकारियों ने किसी लुकआउट सर्कुलर के बारे में नहीं बताया.' मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

News Alert! CJP's Saurav Das stopped at airport as LOC issued against him by Mumbai Police, Centre tells Delhi HC. — Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026

जन्म स्थान में गड़बड़ी?

कोर्ट ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और विदेश मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है. सौरव दास ने एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब इमिग्रेशन अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके पासपोर्ट डिटेल्स, खासकर उनके जन्म स्थान में गड़बड़ियों की वजह से उन्हें लंदन जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था. याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कोई ऑर्डर या यात्रा पाबंदी नहीं दिखाए जाने के बावजूद इमिग्रेशन काउंटर पर रोक दिया गया.

सौरव ने याचिका में क्या कहा?

दास के वकील की तरफ से दी गई अर्जी में कहा गया, 'मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया. कोई LOC नहीं, किसी भी अथॉरिटी ने मुझे ट्रैवल करने से नहीं रोका. मैं आज एक नई अर्जी की लिस्टिंग चाहता हूं. मैं अभी भी 27 नवंबर को यूनाइटेड किंगडम जा सकता हूं.'

अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सौरव दास को ट्रैवल करने से रोकने के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने इसकी तुलना भगोड़े आर्थिक अपराधियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों से की. दिपके ने पूछा, 'क्या वह (दास) टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल हैं? उन्हें क्यों रोका गया?'



🚨This coward government did not allow me to board my flight to London where I was invited by prestigious universities like Oxford, Cambridge, LSE, Edinburgh to deliver talks on the cockroach movement. Indian students put their heart and soul to organise the events but this anti-intellectual govt was scared of me going to these prestigious institutions! @Cockroachisback — Saurav Das (@SauravDassss) November 23, 2026



'X' पर एक पोस्ट में सौरव दास ने आरोप लगाया कि यह एक्शन उन्हें विदेशी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एड्रेस करने से रोकने के मकसद से किया गया था. उन्होंने दावा किया कि उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में कॉकरोच मूवमेंट के बारे में बोलना था, जहां भारतीय स्टूडेंट्स ने इवेंट्स ऑर्गनाइज किए थे.

VIDEO | Delhi: CJP legal head Ratna Singh says, “Saurabh was supposed to travel to the UK. When he reached the airport, he was stopped by immigration. Although he had a valid visa and a valid passport, he was stopped and told that there was a show-cause notice against him, because of which he would not be allowed to travel. The show-cause notice was also emailed to him that same evening, by the immigration department…Our submission before the court was that how can someone's movement be restricted on the basis of a show-cause notice when no valid grounds or specific reasons have been communicated to him for stopping him? His passport is also completely valid, so why was this done?” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF) — Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026



वहीं, CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा, 'सौरव को UK जाना था. जब वह एयरपोर्ट पहुंचा, तो उसे इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया. उसके पास वैलिड वीजा और वैलिड पासपोर्ट होने के बावजूद, उसे रोक दिया गया और बताया गया कि उसके खिलाफ शो-कॉज नोटिस है. इसकी वजह से उसे ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसी शाम उसे शो-कॉज नोटिस ईमेल भी कर दिया था…'



रत्ना सिंह ने कहा, 'कोर्ट के सामने हमारा कहना था कि जब उसे रोकने के लिए कोई वैलिड ग्राउंड या खास वजह नहीं बताई गई है तो शो-कॉज नोटिस के आधार पर किसी के आने-जाने पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? उसका पासपोर्ट भी पूरी तरह वैलिड है, तो ऐसा क्यों किया गया?'