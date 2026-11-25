कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास (Saurav Das) का आरोप है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण जानबूझकर उन्हें विदेश जाने से रोका जा रहा है.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने उन्हें विदेश यात्रा करने से रोकने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सौरव की अपील पर गुरुवार (नवंबर, 26, 2026) को सुनवाई होगी. सौरव दास को 23 नवंबर की रात दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था. इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट की जानकारी में गड़बड़ी पाए जाने के बाद उन्हें रोका था.

सौरव ने क्या लगाया आरोप?

सौरव दास का आरोप है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण जानबूझकर उन्हें विदेश जाने से रोका जा रहा है. सौरव दास को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना था. सौरव दास के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) नितिन वासुदेव साम्ब्रे के सामने इस मामले का जिक्र किया और तत्काल सुनवाई की मांग की.

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर रोका गया था. उन्हें विदेश यात्रा से रोकने वाला कोई आदेश या 'लुक आउट सर्कुलर' नहीं दिखाया गया.

Cockroach Janta Party (CJP) co-convenor Saurav Das has moved the Delhi High Court, challenging the authorities' decision to prevent him from travelling abroad. His counsel mentioned the matter before a bench comprising Acting Chief Justice Nitin Wasudeo Sambre and Justice Sanjay Sharma, seeking an urgent hearing. The Court, however, declined to take it up today and said the matter would be heard on Thursday. November 25, 2026

बिना किसी आदेश के रोका गया

वकील ने कहा, मुझे इमिग्रेशन पर रोका गया. मुझे कोई आदेश नहीं दिखाया गया. न तो कोई एलओसी था और न ही किसी अथॉरिटी की ओर से मुझे विदेश यात्रा करने से रोकने का कोई निर्देश था. मैं अपनी याचिका पर आज ही तत्काल सुनवाई की मांग कर रहा हूं. अगर सुनवाई हो जाए, तो मैं 27 तारीख तक यूनाइटेड किंगडम पहुंच सकता हूं.'

तत्काल सुनवाई की मांग खारिज

सौरव ने हाईकोर्ट से बुधवार (नवंबर, 25, 2026) को ही इस मामले पर सुनवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि सौरव दास की फ्लाइट गुरुवार शाम को है और अगर इस पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई, तो याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. हालांकि, ACJ साम्ब्रे ने तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी. एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा, 'इसे कल के लिए रहने दें.'



🚨This coward government did not allow me to board my flight to London where I was invited by prestigious universities like Oxford, Cambridge, LSE, Edinburgh to deliver talks on the cockroach movement. Indian students put their heart and soul to organise the events but this anti-intellectual govt was scared of me going to these prestigious institutions! @Cockroachisback — Saurav Das (@SauravDassss) November 23, 2026

सौरव को ऑक्सफोर्ड में देना था लैक्चर

सौरव दास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया था कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया. उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देना था. यह घटनाक्रम सौरव दास की प्रस्तावित विदेश यात्रा को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच सामने आया. दिल्ली BJP ने उन पर आरोप लगाया कि वे केंद्र सरकार की ओर से विदेश यात्रा से रोके जाने को लेकर भ्रामक दावे कर रहे हैं.